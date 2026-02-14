Пятерых детей завалило снегом в ХМАО. Их откапывали прохожие вместе со спасателями

СК возбудил дело по факту гибели подростка после схода с крыши снега в ХМАО

Пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта в Лянторе (ХМАО). Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели. 12-летний школьник скончался, несмотря на попытки медиков спасти его, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. СМИ рассказали, что дети били по стенам здания, провоцируя сход небольших снежных пластов, и кидали камни в крышу.

В городском поселении Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел сход снега с крыши хоккейного корта. О случившемся в Telegram-канале сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей — участников происшествия — без травм и повреждений доставлены домой. Приношу искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавшим», — написал он.

Глава района добавил, что обстоятельства случившегося оценят правоохранительные органы. Пострадавшим детям и их близким пообещали оказать срочную психологическую помощь.

По данным источника RT в экстренных службах, погибшего мальчика почти полчаса пытались реанимировать на месте. По информации канала Shot, погибший шестиклассник пережил клиническую смерть, его доставили в больницу, однако спасти не удалось.

О состоянии еще одного пострадавшего ребенка сообщил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«Ребенок доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Лянторскую городскую больницу, ему проведены необходимые лечебно-диагностические процедуры. Состояние оценивается как стабильное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — написал он в Telegram-канале.

В пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре уточнили, что снег сошел с крыши возле крытого хоккейного корта «Штурм» в Лянторе . В общей сложности к операции привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС — четыре сотрудника и одну единицу техники.

Случайность или неосторожность

Картину произошедшего попытались восстановить местные жители. Как рассказали Shot очевидцы, компания из пяти школьников часто приходила к корту «Штурм». В субботу дети якобы играли рядом со зданием и, предположительно, сбрасывали снег с крыши. В какой-то момент их накрыло снежным пластом — троим удалось выбраться самостоятельно .

На помощь бросились прохожие и сотрудники комплекса, затем прибыли экстренные службы. Детей откопали из-под снега спустя некоторое время.

Местные жители подтвердили RT, что дети нередко играли возле здания в Лянторе и били по стенам, провоцируя сход небольших снежных пластов. По их словам, школьников не раз замечали за подобными опасными развлечениями. На снимке, сделанном за несколько часов до ЧП, видно, как дети находятся у свода сооружения. В этом здании расположен крытый ледовый каток, где тренируются юные хоккеисты.

Представитель районной администрации Виталий Щербаков сообщил, что в первые минуты после происшествия на помощь бросились все, кто находился рядом. Очевидцы взяли лопаты и вместе со спасателями откапывали детей из-под снега.

«Сейчас уже всех детей точно достали. К сожалению, один погиб, еще один ребенок пострадал, сейчас выясняется, насколько сильно. Очистка крыши от снега, безусловно, — ответственность каждого руководителя учреждения. Но я бы не хотел сейчас вешать ярлыки и называть виновных, разберемся. Сейчас важно оказать помощь семьям пострадавших ребятишек», — рассказал RT Щербаков.

Как сообщило издание 86.ru, снег сошел в момент, когда дети кидали камни в крышу. Причины и обстоятельства случившегося установят правоохранительные органы.

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

«Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега будет дана правовая оценка. Руководителем следственного управления ход расследования поставлен на личный контроль», — добавили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура ХМАО признала законным возбуждение уголовного дела. Надзорное ведомство взяло на контроль процесс расследования произошедшего.