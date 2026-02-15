Размер шрифта
Россиян предупредили о мошенническом VPN-приложении для оформления микрозаймов

МВД: мошенники внедряют поддельное VPN-приложение для получения микрозаймов
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали распространять поддельное VPN-приложение для оформления микрозаймов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники распространяют сервис через мессенджеры. Потенциальным жертвам отправляют ссылки для скачивания, после перехода по которым показывается экран загрузки приложения. Для подтверждения установки система перенаправит пользователя в настройки. При этом, если дать согласие на установку, то человек даст разрешение на предоставление доступа к своему гаджету мошенникам, отметили в министерстве.

В МВД отметили, что после получения необходимой информации злоумышленники могут подать заявки на оформление микрозаймов от лица жертвы. В связи с этим ведомство рекомендовало не переходить по неизвестным ссылкам.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники изменили схему обмана россиян, связанную с фейковой курьерской доставкой, и стали использовать личные данные родственников жертв. По данным полиции, аферисты связываются с потенциальной жертвой якобы от имени ее близких. Они сообщают о «посылке», которую необходимо получить, и просят оплатить доставку либо подтвердить данные.

Ранее россиянам рассказали о возможной слежке мошенников через кормушки для животных.
 
