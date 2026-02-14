«Ты похитил мое сердце». Белый дом опубликовал валентинки с Мадуро и Гренландией

Белый дом ко Дню святого Валентина опубликовал «валентинку» с Гренландией — датской автономии предложили «определиться с отношениями». Другую открытку посвятили похищенному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Американский лидер Дональд Трамп тем временем заявил, что продолжает переговоры по острову, а руководству Дании в США на этом фоне посоветовали «спать с одним открытым глазом». Как открытка на День влюбленных стала политическим сигналом и какая судьба ждет Гренландию — в материале «Газеты.Ru».

Валентинки по-вашингтонски

Ко Дню святого Валентина Белый дом устроил политический перформанс в соцсети X, опубликовав серию открыток с геополитическим подтекстом. В одной из них фигурирует Гренландия: карту острова поместили в рамку-сердечко с подписью «Пришло время определиться с нашими отношениями» . В тексте использовали слово situationship — сленговое обозначение неоформленных романтических связей без официального статуса.

Еще одну «валентинку» посвятили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Ее сопроводили фразой «Ты похитил мое сердце», а иллюстрацией стало фото главы государства в момент его похищения американскими военными 3 января.

На третьей открытке изображен президент США Дональд Трамп с подписанным документом в руках. Надпись гласит: «Указ №4547. Ты — мой Валентин».

Четвертая публикация обыгрывает историю с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом и сальвадорцем Килмаром Абрего Гарсией, депортированным из США вопреки судебному решению. Администрация Трампа утверждала, что Гарсия связан с бандой MS-13. В апреле 2025 года Ван Холлен ездил в Сальвадор, чтобы встретиться с Гарсией, который содержится в Центре содержания террористов. Подпись к открытке звучит так: «Моя любовь к тебе так же сильна, как любовь демократов к нелегалам. Я бы пролетел 1537 миль, чтобы выпить с тобой» .

В ночь на 3 января американские силы провели в Венесуэле операцию под названием «Абсолютная решимость». Президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и доставили в США. В Вашингтоне им предъявили обвинения в «наркотерроризме», незаконном хранении оружия и контрабанде наркотиков, однако Мадуро свою вину не признал.

Дании приказали не спать

Дании следует быть настороже на фоне притязаний Трампа на Гренландию. С таким предупреждением выступил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в интервью датскому телеканалу TV2.

«С Трампом это никогда не закончится. Спите с одним открытым глазом», — так Ньюсом ответил на вопрос журналистов о том, следует ли считать угрозы Трампа в отношении Гренландии исчерпанными.

Ситуацию прокомментировал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По его мнению, публикация «валентинки» лишь подтверждает, что интерес Дональда Трампа к острову никуда не исчез.

«Сначала он шел по ее снежной равнине с пингвином и американским флагом. Потом сотрудники Трампа нарисовали на Гренландии американский флаг с надписью «Скоро». Теперь вот Белый дом признается Гренландии в любви. Но [не]очевидно, что любовь взаимна. Да и мачеха Дания — против бракосочетания при поддержке почти всей своей европейской родни. Так похитит ли Трамп Гренландию, чтобы повести под венец? Или отступится?» — задался вопросом Пушков.

«Посмотрим, как все получится»

Трамп в то же время сообщил, что Соединенные Штаты и европейские страны ведут консультации по вопросу Гренландии.

«Мы очень хорошо ладим с Европой, посмотрим, как все получится. Мы ведем переговоры прямо сейчас по Гренландии», — отметил американский лидер.

Ранее, в январе, в Вашингтоне объявили о старте переговорного процесса по теме будущего статуса острова и выразили надежду на достижение договоренностей, выгодных как США, так и европейским партнерам. Представители администрации подчеркивали, что по ряду направлений уже удалось продвинуться.

Трамп пояснял, что остров, по его мнению, необходим США в интересах национальной безопасности. Он заявлял, будто Гренландия «окружена российскими и китайскими кораблями», однако в НАТО такие оценки не подтвердили.

В конце 2025 года глава Белого дома объявил о назначении спецпосланника по Гренландии, что вызвало в Дании «глубокое возмущение». Уже в начале 2026 года СМИ сообщали, что Трамп поручил Командованию сил специальных операций подготовить сценарий возможного вторжения на остров.