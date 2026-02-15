Размер шрифта
В Индии высказались о требованиях США отказаться от российской нефти

Глава МИД Джайшанкар: Индия привержена стратегической автономии
Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Индия на фоне требований США об отказе от российской нефти и торговой сделки не утратила стратегической автономии и независимость. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Мы можем [проявлять автономию] и всегда это делали», — сказал министр, отвечая на вопрос, сохраняет ли Индия стратегическую автономию после сделки с США.

Джайшанкар добавил, что ситуация на рынке сложилась сложная. По его словам, нефтяные компании по всему миру оценивают доступность, риски и стоимость ресурсов, после чего принимают решения, отвечающие их интересам.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия якобы дала обязательство отказаться от импорта российской нефти. По его словам, европейские лидеры также принимают «некие меры» в этом вопросе.

8 февраля агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы избегают закупок российской нефти. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Ранее в Совфеде оценили перспективы отношений с Индией из-за отказа от российской нефти.
 
