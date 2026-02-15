Размер шрифта
Минобороны сообщило об уничтожении 68 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: ПВО за ночь сбила 68 дронов над регионами и двумя морями России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны уничтожили 68 украинских беспилотников над несколькими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, столько дронов сбили в период с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля. Дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации министерства, цели были зафиксированы над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области, Ставропольского края и над акваториями Азовского и Черного моря.

Также в министерстве сообщали, что с 20:00 до 23:00 мск 14 февраля дежурные средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников. Из них 29 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 23 — над территорией Краснодарского края, еще три — над акваторией Черного моря.

Таким образом, за минувший вечер и ночь было уничтожено в общей сложности 123 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в МИД РФ оценили ответ на атаку Украины на резиденцию Путина.
 
