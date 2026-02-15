Размер шрифта
Премьер Дании призвала «развязать руки» Украине для ударов по России

Премьер Дании Фредериксен: Европе следует дать Украине оружие для ударов по РФ
Annegret Hilse/Reuters

Европа должна предоставить Украине оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Наша проблема с Украиной еще заключается в том, что существуют красные линии, когда речь идет об оружии, которое они могут использовать для победы в этой войне. Вы не можете выиграть войну с одной рукой, связанной за спиной. Нам нужно предоставить им оружие, чтобы они могли нанести удар по России», — сказала глава датского кабмина.

Фредериксен добавила, что Россия якобы не заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. По ее словам, Москва понимает только «язык силы». При этом, как утверждает премьер, конфликт можно было бы предотвратить, если Киеву предоставили членство в НАТО.

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс нанесет «сокрушительный» удар по России в случае попытки блокировки Сувалкского коридора — стратегического участка на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Его заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте объяснил многочисленные операции НАТО угрозой от России.
 
