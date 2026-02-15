Размер шрифта
В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году

Депутат Нилов: россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году общее число выходных и праздничных дней составит 118. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Согласно производственному календарю, в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Такой баланс является оптимальным и способствует восстановлению сил граждан, что в конечном счете положительно сказывается на уровне производительности труда», — сказал депутат.

В январе депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предлагающий исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, при этом законопроектом предлагают исключить из этого срока выходные.

Первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Елена Цунаева, комментируя инициативу, заявила, что предложение партии приведет к дополнительным затратам для госбюджета или бизнеса, что не было учтено авторами. По словам депутата, эта идея также не учитывает разницу в режимах рабочего времени трудящихся в разных сферах россиян.

Ранее в Госдуме оценили соотношение рабочих и выходных дней в 2026 году.
 
