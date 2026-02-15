Россиян предупредили, за разглашение какой рабочей информации могут уволить

Разглашение информации о работодателе может обернуться дисциплинарным взысканием и даже увольнением, причем под риск иногда попадают не только коммерческие тайны, но и безобидные вещи вроде переписки в чатах или фото с рабочего места. Руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff Юлия Войнова объяснила «Газете.Ru», какие сведения могут трактоваться как конфиденциальные и почему перед тем, как что-то рассказывать о работе, стоит проверить трудовой договор, локальные акты и обязательства о неразглашении.

По словам Войновой, многие сотрудники имеют инстинкт самосохранения и разглашают данные о компании уже после своего увольнения. Например, дают негативные анонимные отзывы на карьерных сайтах, постят информацию «как со мной нехорошо поступили» на своих страничках в соцсетях, оставляют анонимные жалобы в трудовую инспекцию, рассказывают, как все там было устроено, уже новому работодателю.

«Если работник уходит к конкуренту, то может передавать IT-разработки, базы клиентов, сотрудников — прокомментировала эксперт. — Работодатели, которые следят за своей репутацией, отслеживают такие ситуации и стараются их предотвратить или нивелировать последствия: подписывают обязательства о неразглашении, документы на авторские права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, стараются расстаться с неугодным сотрудником мирно. Если увольняется руководитель любого звена, договариваются, чтобы сотрудники отдела остались работать на какое-то время».

Войнова подчеркнула: сотрудник должен осознавать, что любая распространяемая информация о работодателе может быть им обнаружена, ее можно трактовать как конфиденциальную, она может нанести ущерб работодателю и содержать персональные данные третьих лиц. Чтобы любые слова, посты или даже фото про работу (в том числе про коллег) не обернулись конфликтом и увольнением по статье, нужно сначала проверить, с какими документами ознакомили при приеме и какие обязательства подписали в процессе работы. Речь в том числе о ситуации, когда работник однократно грубо нарушает трудовые обязанности, разглашая охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и другую), ставшую ему известной по работе, включая персональные данные другого сотрудника (п. в ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

В первую очередь обычно проверяют трудовой договор (разделы «Работник обязуется», «Конфиденциальность», «Прочие условия», «Заключительные положения»). Далее смотрят локальные документы, за ознакомление с которыми стоит подпись («Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне)», «Положение об обработке и защите персональных данных», «Положение об ответственности работников за нарушение режима конфиденциальности», «Политика кибербезопасности», «Кодекс поведения сотрудников»). Отдельно изучают подписанные обязательства, если они оформлялись отдельным документом или приложением.

«Также сотруднику важно проверить, есть ли приказ о включении его в перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников. Если такие документы подписаны, внимание нужно уделить конкретным спискам и правилам: перечню обрабатываемых персональных данных, перечню сведений, составляющих коммерческую тайну, перечню сведений, составляющих конфиденциальную информацию, а также правилам взаимодействия сотрудников со СМИ и правилам использования социальных сетей», — разъяснила собеседница издания.

Тому, кто работает на производстве, необходимо помнить, что фото около оборудования или станка, размещенное в соцсетях, могут расценить как нарушение, заведомо создавшее реальную угрозу несчастного случая или аварии, за что может также грозить увольнение по статье (п. Д ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

Если все перечисленные экспертом документы при приеме на работу или в процессе трудовой деятельности не подписывали, то это не означает, что можно обсуждать все и везде о работе и коллегах.

«Поберегите свое ментальное здоровье. Уходя с работы, домой переключайтесь на отдых и личное. А если что-то уже рассказали, проверьте вышеуказанные документы и помните, что даже простая переписка в чате может иметь юридические последствия как для вас, так и для работодателя», — заключила Войнова.

