Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Православные христиане отмечают Сретение Господне

В России празднуют Сретение Господне и День православной молодежи
Илья Наймушин/РИА Новости

Русская православная церковь отмечает один из 12 главных, двунадесятых праздников — Сретение Господне. Об этом напомнил ТАСС.

Сретение посвящено принесению Богородицей и ее супругом Иосифом младенца Христа в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения. Преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета диакон Евгений Лютько пояснил, что встреча с Богом не сводится к обычному духовному событию или религиозному празднику. По его словам, речь идет о переживании, которое меняет человека и его взгляд на мир, и именно об этом повествует история Сретения.

Он подчеркнул особое значение состояния ожидания встречи с Богом. По словам священнослужителя, человеку естественно жить в трепетном ожидании этой встречи, и само такое состояние способно преображать его жизнь — общественную, гражданскую и личную.

Диакон также напомнил, что встреча с Господом происходит свободно, однако человек может стремиться к ней и готовить себя. Он отметил, что посещение храма, чтение Евангелия, добрые дела и молитва способны приблизить эту встречу, но не гарантируют ее.

Сретение Господне относится к числу непереходящих церковных праздников, дата его празднования обычно не меняется. С 2002 года в этот день в Русской церкви также отмечается День православной молодежи.

В христианстве Сретение считается одним из древнейших праздников. Он тесно связан с почитанием Богородицы, что отразилось в богослужебной традиции. В этот день священнослужители могут облачаться как в белые одежды, характерные для праздников, посвященных Христу, так и в голубые — в Богородичные. На Сретение в православных храмах совершается особый чин освящения свечей, которые затем раздают прихожанам. Традицию ввел в XVII веке митрополит Киевский Петр Могила. Сретенские свечи верующие хранят в течение года и зажигают во время домашней молитвы.

В народной культуре Сретение воспринимается как день встречи зимы и весны. Существовала пословица: «На Сретение зима с весною встретилась». По погоде в этот день в старину судили о предстоящей весне и будущем урожае: звездное небо накануне считалось признаком долгой зимы, оттепель предвещала раннюю весну, снег — затяжную и дождливую, а метель — неурожайный год.

Ранее РПЦ осудила День всех влюбленных, назвав его «наполовину коммерцией, наполовину похабщиной».
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!