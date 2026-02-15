Православные христиане отмечают Сретение Господне

Русская православная церковь отмечает один из 12 главных, двунадесятых праздников — Сретение Господне. Об этом напомнил ТАСС.

Сретение посвящено принесению Богородицей и ее супругом Иосифом младенца Христа в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения. Преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета диакон Евгений Лютько пояснил, что встреча с Богом не сводится к обычному духовному событию или религиозному празднику. По его словам, речь идет о переживании, которое меняет человека и его взгляд на мир, и именно об этом повествует история Сретения.

Он подчеркнул особое значение состояния ожидания встречи с Богом. По словам священнослужителя, человеку естественно жить в трепетном ожидании этой встречи, и само такое состояние способно преображать его жизнь — общественную, гражданскую и личную.

Диакон также напомнил, что встреча с Господом происходит свободно, однако человек может стремиться к ней и готовить себя. Он отметил, что посещение храма, чтение Евангелия, добрые дела и молитва способны приблизить эту встречу, но не гарантируют ее.

Сретение Господне относится к числу непереходящих церковных праздников, дата его празднования обычно не меняется. С 2002 года в этот день в Русской церкви также отмечается День православной молодежи.

В христианстве Сретение считается одним из древнейших праздников. Он тесно связан с почитанием Богородицы, что отразилось в богослужебной традиции. В этот день священнослужители могут облачаться как в белые одежды, характерные для праздников, посвященных Христу, так и в голубые — в Богородичные. На Сретение в православных храмах совершается особый чин освящения свечей, которые затем раздают прихожанам. Традицию ввел в XVII веке митрополит Киевский Петр Могила. Сретенские свечи верующие хранят в течение года и зажигают во время домашней молитвы.

В народной культуре Сретение воспринимается как день встречи зимы и весны. Существовала пословица: «На Сретение зима с весною встретилась». По погоде в этот день в старину судили о предстоящей весне и будущем урожае: звездное небо накануне считалось признаком долгой зимы, оттепель предвещала раннюю весну, снег — затяжную и дождливую, а метель — неурожайный год.

