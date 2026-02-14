Оставьте нам порнографию. И святого Валентина тоже

Запретить порнографию хотят давно — можно сказать, всегда — и говорят об этом время от времени. Порнография — это такая серая зона общественной морали, никто ее публично не одобряет, но и полностью запретить тоже не решается.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с оригинальным предложением ограничения порнографии прямо накануне Дня всех влюбленных. «Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой.» Отлично сказано, Татьяна Викторовна! Хлестко, лаконично, образно. Более того, тут есть и библейская аллюзия, ведь именно сын ветхозаветного праотца Иуды Онан «изливал семя на землю» (Быт. 38:9).

Логика понятна — нечего сидеть по домам и консумировать эрекцию на порнуху, лучше идите знакомьтесь с женщинами и заводите семьи.

Если бы порнография была однозначно вредна для общества, она давно была бы вне закона во всех развитых странах.

Но почему-то за порнографию преследуют очень избирательно и, простите, вяло. Да, есть какие-то нелегальные студии, но сейчас много домашнего контента, никаких лицензий и разрешений вообще не требуется. Есть жанры, связанные с насилием, но такая практика уголовно наказуема в силу насильственного, а не сексуального компонента контента. Есть бесконечные разговоры о нравственности и значительном секторе бизнеса, который не платит налоги.

Тут можно ответить: легализуйте порнографию и регулируйте ее на государственном уровне так же, как регулируете любой другой бизнес — налоги, кодексы, охрана труда. Наше государство, в отличие от США, Греции, Нидерландов, Германии и многих других, этим заниматься не хочет, потому что не хочет ввязываться в дополнительные дискуссии об этике и морали. Что скорее верно, у нас в стране и без этого проблем хватает.

Полностью запретить — вроде бы нет такой острой необходимости. Производство порнографии не разрешено, но в известной степени декриминализировано, этого, кажется, достаточно. Кроме того, интернет пока сохраняет черты экстерриториальности, значит, проблем с доступом к контенту у людей нет. И люди этот контент смотрят. Зачем?

Порнография обществу необходима. Общество не хочет в этом признаваться, но его можно и не спрашивать — пусть это остается фигурой умолчания.

Порнография — рабочий инструмент канализирования сексуальных перверсий и агрессии, а следовательно и метод снижения уровня насилия. Человек легко находит удовлетворение своим низменным желаниям, просто кликая мышкой, а не бегая по улицам в поисках жертвы. Это же, кстати, касается и многих компьютерных игр.

Есть в порнографии и эстетический аспект, но это тема для отдельного длинного разговора, равно как и риски для участников индустрии — тема для многочасовых дискуссий.

Пока же вернемся в Госдуму. Можно ли запретить порнографию совсем? Вряд ли. Как известно, первый эротический кинофильм был снят через несколько месяцев после того, как появился кинематограф, — в 1886 году. Рукотворные изображения обнаженной натуры и спаривающихся тел насчитывают тысячи лет. Иными словами — такова печальная и похотливая природа человека. Запретить можно, но искоренить не получится.

Можно ли запретить порнографию определенным группам населения? Пожалуй, да.

Возрастные ограничения с некоторой степенью успеха работают в интернете, на многих сайтах необходимо подтверждение возраста, а в Великобритании нужно предъявлять паспорт. Но предложение запретить просмотр порно бездетным мужчинам выглядит весьма экзотичным.

Во-первых, как мужчина должен доказать, что у него есть дети? Зайти на порносайт, предъявить в камеру ребенка, а потом уж смотреть контент? Зарегистрироваться на порносайте через государственный сервис? Поклясться здоровьем ребенка?

Во-вторых, мужчины, обремененные семьей, составляют меньшую часть аудитории порносайтов. Если у мужчины есть жена и дети, то ему смотреть порнографию или некогда, или неудобно, или уже незачем.

В-третьих, а какого результата мы ждем от подобного нововведения?

Действительно ли неженатые бездетные мужчины, столкнувшись с запретом просмотра порно, выбегут из дома в поисках половой партнерши? Допустим. Но приведет ли это к созданию крепкой семьи и рождению детей? Вряд ли.

Понятно, что депутаты — как и все госслужащие — с разной степенью убедительности делают вид, что беспокоятся о рождаемости. Но правда состоит в том, что такими точечными и комичными мерами рождаемость поднять невозможно. Сейчас индекс фертильности в России 1,5 ребенка на женщину, в лучшие годы наиболее успешной стимуляции рождаемости материнским капиталом было 1,7. Для воспроизводства населения необходим индекс 2,1. Просто смиримся с тем, что он недостижим, и продолжим жить.

При чем же тут День всех влюбленных? А дело в том, что депутат Татьяна Буцкая, помимо запрета порно для бессемейных, предложила переименовать День всех влюбленных таким образом, чтобы убрать из него всякое упоминание святого Валентина. Чем не угодил святой Валентин, я, если честно, понять не могу — по разным легендам он был или врачом, или тайным христианином, который венчал тех, кому запрещал жениться злой римский император Клавдий II.

Но мысль депутата мне понятна. Праздник святого Валентина восходит к римскому празднику под названием Луперкалии, который праздновался в середине февраля. И был это не столько праздник любви, сколько именно праздник женского плодородия, возник он как мера повышения рождаемости. Надо переименовать. Но если начать подробно рассказывать, как проходило торжество во время Луперкалий, я боюсь, это вступит в противоречие с желанием депутата запретить порнографию для бездетных.

Ведь у людей издревле были связаны секс и деторождение. А вот ханжеские официальные нормы морали при этом отходили на второй план.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.