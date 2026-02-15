Размер шрифта
Треть мигрантов провалили первую попытку сдать экзамен по русскому языку

Александр Кряжев/РИА Новости

С октября по декабрь 2025 года 35,5% иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку с первого раза. Об этом сообщили в Минобрнауки, пишет РИА Новости.

В четвертом квартале испытания для разрешения на временное проживание проходили 201 675 человек.

«Из них сдали экзамен 70,6%. С первой попытки экзамен не сдали 39,5%. Экзамен на уровень, соответствующий получению вида на жительство, сдавали в третьем квартале 11723 человек», — сообщили в министерстве.

В Минобрнауки сообщили, что аттестацию для мигрантов ведут по трем уровням: получение патента на работу на территории России, разрешение на временное проживание, вид на жительство.

С 1 января 2026 года мигранты в России могут сдавать тестирование на знание русского языка на компьютерах и с использованием дистанционных технологий. Сдать экзамен на сегодняшний день можно в 203 пунктах во всех субъектах РФ и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что мигранты смогут подать аппеляцию после тестирования по русскому языку.
 
