15 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 февраля свой праздник отмечают воины-интернационалисты и операционные медсестры. Принимают поздравления в эту субботу в войсках правительственной связи. Русская православная церковь отмечает Сретение Господне и День православной молодежи. Какие еще праздники выпадают на 15 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В 2011 году в России учредили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Праздник отмечался и раньше, только неофициально, как День воина-интернационалиста.

Дата — 15 февраля — выбрана неслучайно: в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в этот день отдают почести российским военнослужащим, принимавшим участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за рубежом. Торжественные мероприятия проходят в России на протяжении всей недели: уроки мужества, встречи с ветеранами, возложение цветов, тематические кинопоказы.

День войск правительственной связи РФ

15 февраля свой неофициальный праздник отмечают войска правительственной связи. Этот род войск был окончательно сформирован 15 февраля 1943 года. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 20 тыс. военнослужащих войск правительственной связи были удостоены высоких наград. Сегодня войска правительственной связи обеспечивают оперативную и безопасную связь высшему государственному и военному руководству страны.

close Алексей Майшев/РИА Новости

Международный день операционной медсестры

Этот праздник появился в 2009 году по решению Европейской ассоциации операционных медицинских сестер. Возраст самой профессии значительно больше: эту должность официально ввели в 1891 году.

Сегодня операционную медсестру называют правой рукой хирурга. Она понимает врача без слов и точно знает, какой именно инструмент понадобится ему в следующую секунду. От ее выдержки, скорости и внимательности во многом зависит успех операции.

День православной молодежи

Идею праздновать 15 февраля День православной молодежи предложило Всемирное православное молодежное движение «Синдесмос» (греч. «единство духа в союзе мира»), которое было создано во Франции в 1950-х. Впервые этот праздник отметили в 1953 году, а официально он был утвержден в 1992 году на XIV ассамблее глав поместных православных церквей.

Традиционно в этот день для верующей молодежи проводятся встречи со священнослужителями, различные конкурсы, спортивные состязания и концерты. В епархиях организуются молодежные съезды и конференции. Ежегодно с праздником православную молодежь поздравляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Международный день детей, больных раком

Эта важная дата призвана привлечь внимание к проблеме заболеваемости детей раком и обеспечить им самое лучшее, передовое, качественное лечение, а также раннюю диагностику. Ее второе название — Международный день борьбы с раком у детей. Дата отмечается с 2001 года по инициативе Международной организации детского рака, представленной в 94 странах на пяти континентах.

Символ борьбы с детскими онкологическими заболеваниями — золотая лента, отождествляемая с детством как с самым драгоценным сокровищем на Земле.

По статистике ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют онкологические заболевания у 400 тысяч детей и подростков. Снизить этот показатель призваны ранняя диагностика и осведомленность родителей о проблеме.

Какие праздники отмечаются 15 февраля в других странах

Армения — День святого Саркиса. Этот национальный праздник, посвященный одному из самых почитаемых святых Армянской апостольской церкви, отмечается ежегодно. Святой Саркис был храбрым воином и истинным христианином, под влиянием проповедей которого многие пришли к вере. Кроме того, своим покровителем его считают влюбленные. По легенде римский император Юлиан Отступник решил избавиться от Саркиса и приказал сорока юным девушкам убить его и 39 его воинов во сне. Все они послушались императора, кроме одной. Пораженная красотой Саркиса, девушка разбудила его, поцеловав, и они вместе тут же скрылись. Так сила любви победила смерть.

Сербия — День государственности. Главный национальный праздник страны. Его второе название — День первого сербского восстания.

Новая Зеландия — Национальный день овцы. В стране насчитывается около 80 млн этих животных. Ежегодно овцеводство вносит огромный вклад в экономику. Мериносовая шерсть новозеландских овец очень мягкая, легкая и теплая. Ее используют при создании одежды для активного отдыха.

Церковные праздники 15 февраля

Сретение Господне

Один из главных, двунадесятых праздников Русской православной церкви. В переводе с церковнославянского языка слово «сретение» означает «встреча». Этот праздник посвящен встрече младенца Иисуса с праведным Симеоном. Евангельское повествование говорит о том, что Симеон получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит пришедшего в мир Спасителя.

Для верующих этот праздник символизирует возможность соприкосновения с божественным и подчеркивает исполнение обещаний о пришествии Мессии. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения.

Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника В середине февраля православные христиане отмечают один из главных праздников церковного календаря... 10 февраля 19:12

15 февраля католическая церковь чтит память Блаженного ксендза Михала Сопотько.

Народные праздники и приметы 15 февраля

Громницы

В народе праздник Сретения Господня считали днем первой встречи весны. Так называемые сретенские морозы считались последними в череде зимних холодов. После Сретения ждали потепления. Отправляться в дальний путь на санях уже было не принято.

На северо-западе Руси народный праздник носил название Громницы. В этот день на службе в церкви обязательно освящали свечи. Затем эти свечи бережно хранили и зажигали в доме, чтобы отогнать беду.

close Игорь Бойко/РИА Новости

Приметы

На Сретение присматривались к погоде. Вьюга, метель обещали позднюю весну. На продолжительные холода указывало и обилие белых звезд на небе.

Чтобы узнать, каким будет урожай трав, поперек дороги бросали палку. Заметет ее снег — ждать бедного урожая. А вот если день будет ясный и тихий, значит в изобилии уродится лен.

Ветреный день обещал фруктовое изобилие, а капель — щедрый урожай пшеницы.

Какие исторические события произошли 15 февраля

1717 — в Санкт-Петербурге впервые напечатано «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» — первая книга по воспитанию детей.



— в Санкт-Петербурге впервые напечатано «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» — первая книга по воспитанию детей. 1910 — во французском аэроклубе авиаторов диплом пилота-авиатора получил Михаил Ефимов. Он стал первым дипломированным авиатором России.



— во французском аэроклубе авиаторов диплом пилота-авиатора получил Михаил Ефимов. Он стал первым дипломированным авиатором России. 1919 — в Советской России, в Петрограде, в помещении Большого зала Консерватории спектаклем «Дон Карлос» по пьесе Фридриха Шиллера был открыт Большой драматический театр.



— в Советской России, в Петрограде, в помещении Большого зала Консерватории спектаклем «Дон Карлос» по пьесе Фридриха Шиллера был открыт Большой драматический театр. 1950 — премьера мультфильма студии Уолта Диснея «Золушка» по мотивам волшебной сказки Шарля Перро.



— премьера мультфильма студии Уолта Диснея «Золушка» по мотивам волшебной сказки Шарля Перро. 1957 — министром иностранных дел СССР назначен Андрей Громыко.



— министром иностранных дел СССР назначен Андрей Громыко. 1963 — основан Институт физики твердого тела РАН.



— основан Институт физики твердого тела РАН. 1965 — утвержден флаг Канады.



— утвержден флаг Канады. 1973 — для исследования солнечных вспышек запущен спутник «Прогноз-3».



— для исследования солнечных вспышек запущен спутник «Прогноз-3». 1994 — официально введен штандарт президента РФ — символ президентской власти в России.



— официально введен штандарт президента РФ — символ президентской власти в России. 2013 — падение метеорита в Челябинске.

Дни рождения и юбилеи 15 февраля

1564 год — родился Галилео Галилей , итальянский ученый, создатель телескопа, основатель экспериментальной физики.



— родился , итальянский ученый, создатель телескопа, основатель экспериментальной физики. 1798 год — родился Михаил Нарышкин , русский офицер, декабрист.



— родился , русский офицер, декабрист. 1812 год — родился Чарльз Льюис Тиффани , американский торговец ювелирными изделиями, основатель компании Tiffany & Co.



— родился , американский торговец ювелирными изделиями, основатель компании Tiffany & Co. 1862 год — родился Савва Морозов , российский промышленник и меценат.



— родился , российский промышленник и меценат. 1909 год — родилась Надежда Киселева , псевдоним — Ляля Черная. Советская актриса театра и кино, артистка театра «Ромэн», танцовщица, исполнительница цыганских песен и романсов.



— родилась , псевдоним — Ляля Черная. Советская актриса театра и кино, артистка театра «Ромэн», танцовщица, исполнительница цыганских песен и романсов. 1934 год — родился Никлаус Вирт , швейцарский ученый, разработавший нескольких языков программирования, в том числе и Паскаль.



— родился , швейцарский ученый, разработавший нескольких языков программирования, в том числе и Паскаль. 1942 год — родилась Нонна Терентьева, советская и российская актриса театра и кино.

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