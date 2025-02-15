15 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 15 февраля
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В 2011 году в России учредили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Праздник отмечался и раньше, только неофициально, как День воина-интернационалиста.
Дата — 15 февраля — выбрана неслучайно: в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в этот день отдают почести российским военнослужащим, принимавшим участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за рубежом. Торжественные мероприятия проходят в России на протяжении всей недели: уроки мужества, встречи с ветеранами, возложение цветов, тематические кинопоказы.
- День войск правительственной связи РФ
15 февраля свой неофициальный праздник отмечают войска правительственной связи. Этот род войск был окончательно сформирован 15 февраля 1943 года. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 20 тыс. военнослужащих войск правительственной связи были удостоены высоких наград. Сегодня войска правительственной связи обеспечивают оперативную и безопасную связь высшему государственному и военному руководству страны.
- Международный день операционной медсестры
Этот праздник появился в 2009 году по решению Европейской ассоциации операционных медицинских сестер. Возраст самой профессии значительно больше: эту должность официально ввели в 1891 году.
Сегодня операционную медсестру называют правой рукой хирурга. Она понимает врача без слов и точно знает, какой именно инструмент понадобится ему в следующую секунду. От ее выдержки, скорости и внимательности во многом зависит успех операции.
- День православной молодежи
Идею праздновать 15 февраля День православной молодежи предложило Всемирное православное молодежное движение «Синдесмос» (греч. «единство духа в союзе мира»), которое было создано во Франции в 1950-х. Впервые этот праздник отметили в 1953 году, а официально он был утвержден в 1992 году на XIV ассамблее глав поместных православных церквей.
Традиционно в этот день для верующей молодежи проводятся встречи со священнослужителями, различные конкурсы, спортивные состязания и концерты. В епархиях организуются молодежные съезды и конференции. Ежегодно с праздником православную молодежь поздравляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
- Международный день детей, больных раком
Эта важная дата призвана привлечь внимание к проблеме заболеваемости детей раком и обеспечить им самое лучшее, передовое, качественное лечение, а также раннюю диагностику. Ее второе название — Международный день борьбы с раком у детей. Дата отмечается с 2001 года по инициативе Международной организации детского рака, представленной в 94 странах на пяти континентах.
Символ борьбы с детскими онкологическими заболеваниями — золотая лента, отождествляемая с детством как с самым драгоценным сокровищем на Земле.
По статистике ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют онкологические заболевания у 400 тысяч детей и подростков. Снизить этот показатель призваны ранняя диагностика и осведомленность родителей о проблеме.
Какие праздники отмечаются 15 февраля в других странах
Армения — День святого Саркиса. Этот национальный праздник, посвященный одному из самых почитаемых святых Армянской апостольской церкви, отмечается ежегодно. Святой Саркис был храбрым воином и истинным христианином, под влиянием проповедей которого многие пришли к вере. Кроме того, своим покровителем его считают влюбленные. По легенде римский император Юлиан Отступник решил избавиться от Саркиса и приказал сорока юным девушкам убить его и 39 его воинов во сне. Все они послушались императора, кроме одной. Пораженная красотой Саркиса, девушка разбудила его, поцеловав, и они вместе тут же скрылись. Так сила любви победила смерть.
Сербия — День государственности. Главный национальный праздник страны. Его второе название — День первого сербского восстания.
Новая Зеландия — Национальный день овцы. В стране насчитывается около 80 млн этих животных. Ежегодно овцеводство вносит огромный вклад в экономику. Мериносовая шерсть новозеландских овец очень мягкая, легкая и теплая. Ее используют при создании одежды для активного отдыха.
Церковные праздники 15 февраля
- Сретение Господне
Один из главных, двунадесятых праздников Русской православной церкви. В переводе с церковнославянского языка слово «сретение» означает «встреча». Этот праздник посвящен встрече младенца Иисуса с праведным Симеоном. Евангельское повествование говорит о том, что Симеон получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит пришедшего в мир Спасителя.
Для верующих этот праздник символизирует возможность соприкосновения с божественным и подчеркивает исполнение обещаний о пришествии Мессии. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения.
Народные праздники и приметы 15 февраля
- Громницы
В народе праздник Сретения Господня считали днем первой встречи весны. Так называемые сретенские морозы считались последними в череде зимних холодов. После Сретения ждали потепления. Отправляться в дальний путь на санях уже было не принято.
На северо-западе Руси народный праздник носил название Громницы. В этот день на службе в церкви обязательно освящали свечи. Затем эти свечи бережно хранили и зажигали в доме, чтобы отогнать беду.
- Приметы
На Сретение присматривались к погоде. Вьюга, метель обещали позднюю весну. На продолжительные холода указывало и обилие белых звезд на небе.
Чтобы узнать, каким будет урожай трав, поперек дороги бросали палку. Заметет ее снег — ждать бедного урожая. А вот если день будет ясный и тихий, значит в изобилии уродится лен.
Ветреный день обещал фруктовое изобилие, а капель — щедрый урожай пшеницы.
Какие исторические события произошли 15 февраля
- 1717 — в Санкт-Петербурге впервые напечатано «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» — первая книга по воспитанию детей.
- 1910 — во французском аэроклубе авиаторов диплом пилота-авиатора получил Михаил Ефимов. Он стал первым дипломированным авиатором России.
- 1919 — в Советской России, в Петрограде, в помещении Большого зала Консерватории спектаклем «Дон Карлос» по пьесе Фридриха Шиллера был открыт Большой драматический театр.
- 1950 — премьера мультфильма студии Уолта Диснея «Золушка» по мотивам волшебной сказки Шарля Перро.
- 1957 — министром иностранных дел СССР назначен Андрей Громыко.
- 1963 — основан Институт физики твердого тела РАН.
- 1965 — утвержден флаг Канады.
- 1973 — для исследования солнечных вспышек запущен спутник «Прогноз-3».
- 1994 — официально введен штандарт президента РФ — символ президентской власти в России.
- 2013 — падение метеорита в Челябинске.
Дни рождения и юбилеи 15 февраля
- 1564 год — родился Галилео Галилей, итальянский ученый, создатель телескопа, основатель экспериментальной физики.
- 1798 год — родился Михаил Нарышкин, русский офицер, декабрист.
- 1812 год — родился Чарльз Льюис Тиффани, американский торговец ювелирными изделиями, основатель компании Tiffany & Co.
- 1862 год — родился Савва Морозов, российский промышленник и меценат.
- 1909 год — родилась Надежда Киселева, псевдоним — Ляля Черная. Советская актриса театра и кино, артистка театра «Ромэн», танцовщица, исполнительница цыганских песен и романсов.
- 1934 год — родился Никлаус Вирт, швейцарский ученый, разработавший нескольких языков программирования, в том числе и Паскаль.
- 1942 год — родилась Нонна Терентьева, советская и российская актриса театра и кино.
Кто отмечает дни рождения
- 73 года исполняется Александру Муратову, советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу.
- 71 год исполняется Мэтту Грейнингу, американскому мультипликатору, продюсеру, создателю сериалов «Симпсоны», «Футурама».
- 64 года исполняется Ирине Малышевой, советской и российской актрисе театра и кино.
- 53 года исполняется Наталье Гусевой, советской киноактрисе, исполнительнице роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего».