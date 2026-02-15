Размер шрифта
В Германии произошло дерзкое ограбление банка с распылением отравляющего вещества

Bild: в Германии трое неизвестных ограбили Volksbank и ушли незамеченными
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Германии трое неизвестных проникли в хранилище банка Volksbank и ушли незамеченными вместе с награбленным. Ущерб пока неясен, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в немецком городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония. По информации полиции, грабители в голубой спецодежде проникли в подвал банка, где находится хранилище, во время обеденного перерыва. Они вскрыли 14 ячеек и сбежали.

Проникновение было обнаружено только после того, как ряд сотрудников банка пожаловались на плохое самочувствие. Позже выяснилось, что грабители распылили в подвале банка неизвестное вещество. На данный момент преступников разыскивает полиция.

До этого неизвестные ограбили банк Sparkasse в немецком Гельзенкирхене. Преступники просверлили огромную дыру в стене и оказались прямо в хранилище финансового учреждения. По данным Bild, они вскрыли сейфы и унесли с собой все, что только попалось под руку. По подсчетам страховых служб, ущерб может составить до €33,9 млн. Точная сумма зависит от числа ограбленных ячеек и их заполненности, следует из материала.

Ранее мужчина, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк.
 
