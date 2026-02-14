Размер шрифта
«Мы долгое эхо друг друга». 90 лет назад родилась Анна Герман

В этот день 90 лет назад родилась советская и польская певица Анна Герман. Прожив всего 46 лет, она стала легендой, чей голос покорил миллионы сердец во всем мире.

Анна Виктория Герман появилась на свет 14 февраля 1936 года в узбекистанском городе Ургенч. Ее мать, Ирма Мартенс, происходила из семьи потомков голландцев, живших в Германии, и работала учительницей немецкого языка, а отец, Ойген Херрман (Евгений Герман), был из семьи немецких переселенцев и работал бухгалтером.

Когда девочке был всего год, ее отца арестовали по обвинению в шпионаже и расстреляли. Его супругу и детей долгие годы преследовали как семью «немецкого шпиона», из-за чего детство Герман прошло в нищете. В 1942 году мать Анны вышла замуж за офицера-поляка Германа Бернера и спустя четыре года семья переехала в Польшу.

Окончив школу, Герман поступила на геологический факультет Вроцлавского университета. В 1960 году она впервые выступила в студенческом театре «Каламбур». Настоящая популярность пришла к певице в 1964 году, когда она исполнила песню «Танцующие Эвридики». С тех пор Герман приняла участие во множестве фестивалей, выпустила десятки пластинок и была отмечена государственными наградами.

27 августа 1967 года во время гастролей в Италии ее водитель заснул за рулем и машина врезалась в ограждение. Врачи диагностировали у артистки 49 переломов, в том числе позвоночника. Лечение заняло месяцы, а реабилитация — годы. Но уже в 1970-м она впервые осторожно вышла на сцену, а в 1971–1972 годах вернулась к регулярным выступлениям.

В числе наиболее известных песен, исполненных Герман, — «Эхо любви» из кинофильма «Судьба», романс «Гори, гори, моя звезда», «Надежда», «А он мне нравится», «Когда цвели сады», а также многие другие композиции.

«Я выхожу [на сцену] с огромным уважением к людям. Я люблю их… Вот отсюда все и происходит!» — говорила Герман.

23 марта 1972 года Герман вышла замуж за инженера Збигнева Тухольского, с которым до этого прожила вместе 12 лет. Три года спустя у пары родился сын.

В ночь на 26 августа 1982 года Герман скончалась от саркомы. Ее похоронили на Кальвинистском кладбище Варшавы.
 
