Россиян предупредили, как некоторые врачи специально ищут у вас непереносимость глютена

Уже несколько лет подряд на волне оздоровительных трендов появляется все больше людей, решающих отказаться от глютена «на всякий случай», рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. В разговоре с «Газетой.Ru» она объяснила, почему не нужно бояться глютена и почему некоторым врачам выгодно искать несуществующую целиакию.

По словам доктора, пациенты, самостоятельно исключающие продукты с глютеном (муку, крупы и другие), действуют по той же логике, что и пациенты, решившие проверить у врача все и сразу.

«Давайте разберемся, кто реально должен опасаться глютена. Целиакия — то самое заболевание, о котором пишут в монографиях по гастроэнтерологии, а не просто в рекламных листовках безглютенового хлеба. Это редкая аутоиммунная патология, которую без анализа крови и биопсии кишечника определить невозможно. По разным подсчетам, истинная целиакия встречается лишь у одного-трех процентов людей. Для них строгая пожизненная безглютеновая диета — образ жизни. И это не обсуждается», — объяснила Татьяна Головчанская.

Отказ всех остальных людей от глютена выгоден только производителям хлебцев-заменителей по цене стейка из мраморной говядины, специальных паст, мучных изделий со значком gluten-free, заверила доктор.

«Есть еще нюанс, — продолжила эксперт. — Как правило, подобные диеты строятся на коленке. Никто толком не объясняет человеку про необходимость понимать состав еды и проверять витамины. Просто запрещают все «с подозрением на глютен», а чем его заменить, думайте сами. В результате меню становится скупым, несбалансированным», — предупредила гастроэнтеролог.

В результате отказа от зерновых и привычных продуктов без логичной на то нужды человек перестает получать важные для организма витамины и микроэлементы. Железо и витамины группы В страдают первыми. Не проходит и полгода-два, как выявляют дефицит ферритина, затяжную усталость, а дальше начинаются курсы приема добавок и вечный поиск волшебных нутрицевтиков.

Получается замкнутый круг, когда человек сам создал себе проблему и платит за добавки годами, продолжила Головчанская.

Всю эту модную волну стоит воспринимать с долей скепсиса (и заботой о собственном здоровье), убеждена врач. Если анализы в норме и серьезных жалоб нет, не нужно изобретать проблемы на пустом месте. Безглютеновая диета спасла много жизней, но там, где речь шла о подтвержденной целиакии. В остальных случаях цена этой меры — переплата в магазинах плюс дефициты в организме, заключила врач.

