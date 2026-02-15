Размер шрифта
Россиян предупредили, как некоторые врачи специально ищут у вас непереносимость глютена

Врач Головчанская: некоторым врачам выгодно искать несуществующую целиакию
Shutterstock

Уже несколько лет подряд на волне оздоровительных трендов появляется все больше людей, решающих отказаться от глютена «на всякий случай», рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. В разговоре с «Газетой.Ru» она объяснила, почему не нужно бояться глютена и почему некоторым врачам выгодно искать несуществующую целиакию.

По словам доктора, пациенты, самостоятельно исключающие продукты с глютеном (муку, крупы и другие), действуют по той же логике, что и пациенты, решившие проверить у врача все и сразу.

«Давайте разберемся, кто реально должен опасаться глютена. Целиакия — то самое заболевание, о котором пишут в монографиях по гастроэнтерологии, а не просто в рекламных листовках безглютенового хлеба. Это редкая аутоиммунная патология, которую без анализа крови и биопсии кишечника определить невозможно. По разным подсчетам, истинная целиакия встречается лишь у одного-трех процентов людей. Для них строгая пожизненная безглютеновая диета — образ жизни. И это не обсуждается», — объяснила Татьяна Головчанская.

Отказ всех остальных людей от глютена выгоден только производителям хлебцев-заменителей по цене стейка из мраморной говядины, специальных паст, мучных изделий со значком gluten-free, заверила доктор.

«Есть еще нюанс, — продолжила эксперт. — Как правило, подобные диеты строятся на коленке. Никто толком не объясняет человеку про необходимость понимать состав еды и проверять витамины. Просто запрещают все «с подозрением на глютен», а чем его заменить, думайте сами. В результате меню становится скупым, несбалансированным», — предупредила гастроэнтеролог.

В результате отказа от зерновых и привычных продуктов без логичной на то нужды человек перестает получать важные для организма витамины и микроэлементы. Железо и витамины группы В страдают первыми. Не проходит и полгода-два, как выявляют дефицит ферритина, затяжную усталость, а дальше начинаются курсы приема добавок и вечный поиск волшебных нутрицевтиков.

Получается замкнутый круг, когда человек сам создал себе проблему и платит за добавки годами, продолжила Головчанская.

Всю эту модную волну стоит воспринимать с долей скепсиса (и заботой о собственном здоровье), убеждена врач. Если анализы в норме и серьезных жалоб нет, не нужно изобретать проблемы на пустом месте. Безглютеновая диета спасла много жизней, но там, где речь шла о подтвержденной целиакии. В остальных случаях цена этой меры — переплата в магазинах плюс дефициты в организме, заключила врач.

Ранее россиянам рассказали, как делают веганское мясо и можно ли его есть каждый день.
 
