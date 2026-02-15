На Кубани при падении обломков беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами

Оперштаб: в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 67 человек, 20 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи. По информации Минобороны России, над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков дронов.

10 февраля обломки БПЛА обнаружили во дворах трех частных домов в станице Выселки Краснодарского края. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее силы ПВО России за 6 часов сбили 72 украинских дрона над разными регионами и Азовским морем.