Куда пропали еще три миллиона файлов Эпштейна?

С момента публикации материалов по делу скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна прошло почти две недели. Однако интерес к ним по-прежнему не пропадает. А градус драмы, кажется, только растет. Библиотека Эпштейна оказалась противоречивой. Файлов было достаточно много, чтобы произвести фурор. И в то же время они дали слишком мало, чтобы удовлетворить все ожидания публики.

Судя по документам и тому, как их преподносят в СМИ и соцсетях, Джеффри Эпштейн был вездесущим вселенским злом. Проник во все сферы жизни, знал всю мировую элиту и ответственен за все проблемы современности — начиная от глобальной пандемии и заканчивая микротранзакциями в видеоиграх.

Однако вся эта информация парадоксальным образом… не привела ни к чему. Единственной страной, где возник хоть сколько-то значимый общественно-политический резонанс, стала Британия.

И то он возник потому, что публикация файлов Эпштейна легла на уже хорошо подготовленную почву — острый экономический кризис и глубокое недоверие к действующему правительству Кира Стармера.

А вот в США, где публикацию ждали больше всех, тишина. Намеки на педофильско-сатанинскую секту в американских элитах есть, но какие-то они слишком ненадежные. Ни новых подельников Эпштейна, ни имен его клиентов, ничего. Даже оппонентам Дональда Трампа оказалось нечего предъявить ему — пришлось отыгрываться на министре торговли Говарде Латнике, который соврал о том, что не общался с финансистом-педофилом.

Из всего этого можно сделать два вывода. Либо масштабы деятельности и преступлений Эпштейна сильно преувеличивают, либо власти США по необъяснимым (или объяснимым) причинам до сих пор скрывают от мировой общественности всю правду. Лично я склоняюсь к первому варианту. А вот недовольные американцы пришли к заключению, что раз настоящего ужаса в открытой части библиотеки Эпштейна нет, значит, их нагло обманули. Поэтому шестеренки слухов и конспирологии снова закрутились. Естественно, не без помощи политиков.

Против минюста США и Трампа уже сформировались две линии критики. Американские конгрессмены (преимущественно демократы) недовольны излишней, по их мнению, цензурой в уже выложенных файлах. А если конкретно — попыткой вымарать из документов влиятельных собеседников Эпштейна, которые не числятся среди его жертв и могут быть потенциальными клиентами или даже сообщниками. В ходе разбирательств и ознакомления с неотредактированными файлами конгрессменам удалось обнаружить как минимум 20 зацензуренных имен.

Минюст США критикуют и за попытку скрыть часть документов. Дело вот в чем: изначально чиновники заявляли, что в архиве Эпштейна находятся шесть миллионов файлов. Из них опубликовали 3,5 млн — то есть чуть больше половины. На этом решили остановиться.

Заместитель генпрокурора США заявил, что остальные документы — это персональные данные жертв, материалы, относящиеся к другим расследованиям, и просто копии уже выложенных файлов. Однако такое объяснение разгоряченных американцев не удовлетворило. Они посчитали, что в нераскрытом массиве из 2,5–3 млн файлов спрятали больше имен высокопоставленных сообщников Эпштейна — а также самые явные и шокирующие доказательства его отвратительных преступлений. И в ультимативной форме требуют от администрации Трампа показать им все.

Означает ли это, что в ближайшем будущем нас ждут новые подробности о делах финансиста-педофила и других падших представителей западного мира? Думаю, что нет.

Дискуссия вокруг Эпштейна продолжается только потому, что в Америке на носу выборы в конгресс. А педофильский скандал (вернее, то, как Белый дом подошел к нему) — это «дешевый» способ покритиковать нынешнюю администрацию. Свою роль сыграла и развитая конспирологическая традиция в США, которая не дает рядовому гражданину просто взять и принять реальность такой, какая она есть. Обязательно нужно докопаться до правды, найти второе дно — даже если его не существует в природе.

Так а какая она — правда в деле Эпштейна? Ну, повторюсь еще раз: Эпштейн был негодяем с феноменальной способностью заводить социальные связи и эксплуатировать людей в своих интересах. Но масштабы его деятельности и степень его влияния на мировые дела сильно преувеличены.

Из файлов, которые имеют реальное отношение к преступлениям Эпштейна, следует, что вся преступная деятельность финансиста-педофила свелась к конкретной схеме по вербовке несовершеннолетних девушек для удовлетворения своих извращенских потребностей. А участвовал в этом узкий круг друзей и доверенных лиц — большинство из которых нам, россиянам, мало что скажут (если вообще скажут что-то). В противном случае при нынешнем резонансе новые подробности или свидетели обязательно бы появились и без дополнительных документов.

Максимум, что удастся почерпнуть из новых файлов Эпштейна (если их, конечно, опубликуют), — это имена новых известных людей, с кем общался преступник или про кого он говорил в частных переписках с третьими людьми. Новые слухи и вбросы разной степени дикости, которые не приведут к новым разоблачениям — зато позволят поддержать градус общественного напряжения на нужном уровне, чтобы решить политические задачи всех заинтересованных лиц.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.