«Дайте нам два месяца»: Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

Зеленский: выборы на Украине пройдут в случае прекращения огня на два месяца

Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы на Украине только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

Конференция по условиям

На конференции в Мюнхене украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов объявить президентские выборы при условии двухмесячного прекращения огня. Как отметило агентство Reuters, так он ответил на призыв США ускорить голосование.

«Конечно никто не поддерживает выборы во время войны, это что-то странное. Но опять же, если американская сторона будет продавливать этот сигнал, я готов показать, что мы готовы. Дайте нам два месяца без огня, и мы пойдем на выборы. Может не два месяца, но нам нужно время подготовиться», — процитировало Зеленского украинское издание «Страна.ua».

По его словам, добиться такой паузы способен президент США Дональд Трамп, если окажет давление на российского лидера Владимира Путина.

«Тогда наш парламент изменит закон, и мы пойдем на выборы», — заверил Зеленский.

На Украине эти заявления вызвали резонанс. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале предположил, что выборы не проводятся из-за неуверенности действующего президента в их результате.

«Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно», — считает парламентарий.

Он напомнил, что очередное голосование должно было состояться в 2024 году, однако из-за военного положения его не назначили. Ранее Зеленский заявлял, что идея выборов во время конфликта продвигается Россией, поскольку Москва не хочет видеть его вновь во главе государства.

«Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы. Мы ничего не боимся», — говорил он.

Давление и компромиссы

Там же в Мюнхене украинский президент заявил, что рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2026 году . По его словам, после встречи с госсекретарем США Марко Рубио он намерен обсудить параметры возможных договоренностей со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем Трампа.

Украинский лидер также сообщил, что Киев получил от Вашингтона предложение о гарантиях безопасности сроком на 15 лет, однако считает такой период недостаточным. По его мнению, Украине необходимы обязательства как минимум на 30 лет.

При этом Зеленский признал, что в переговорном процессе Киев регулярно сталкивается с требованием идти на уступки. Он выразил надежду, что предстоящие трехсторонние контакты с участием США и России будут «серьезными, содержательными и полезными», добавив, что иногда создается ощущение, будто стороны говорят на разных языках.

«Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России», — пожаловался Зеленский.

Продолжая выступление, он вновь подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности следует решить до подписания какого-либо мирного соглашения. По его словам, такие обязательства позволят ответить на ключевой вопрос — как долго удастся избежать нового конфликта. Зеленский выразил надежду, что его позицию услышат и Трамп, и американский конгресс.

Позиция России и США

В Москве не раз заявляли, что должно произойти для окончания конфликта. Президент России Владимир Путин заявлял, что боевые действия прекратятся лишь в том случае, если украинские войска покинут занимаемые территории.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — заявил он на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

В США также говорили о перспективах завершения конфликта. Трамп 13 февраля, выступая перед военными, выразил уверенность, что урегулирование возможно .

«Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно — между Россией и Украиной», — сказал он.

При этом американский лидер не стал уточнять ни сроки, ни параметры потенциальных договоренностей. Накануне он заявлял, что Киеву не стоит упускать «отличную возможность» заключения мирной сделки с Россией. Трамп подчеркнул, что Москва к этому уже готова.

Госсекретарь Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности опроверг предположения о том, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах в ближайшие недели.

В интервью Bloomberg он напомнил, что США продолжают поставки вооружений Киеву и вводят санкции против Москвы, подчеркивая особую роль Вашингтона в диалоге сторон.

«Мы находимся в уникальном положении, будучи, вероятно, единственной страной на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны на переговорных условиях. И это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным», — отметил Рубио.

Он также упомянул встречи представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби 4–5 февраля, отметив, что в отдельные моменты «кажется, что мы добились довольно существенного прогресса», однако для реального результата требуется «окончательное решение, чтобы почувствовать, что работа того стоила».

«Мы продолжим искать способы найти решение этой проблемы, приемлемое для Украины и приемлемое для России. Возможно, это не сработает, но мы сделаем все возможное, чтобы попытаться заключить сделку», — добавил госсекретарь США.

Очередной раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины запланирован на 17-18 февраля. Встреча состоится в Женеве.