В МИД рассказали о влиянии атаки на резиденцию Путина на позицию России на переговорах

Галузин: РФ ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

Россия ужесточила свою позицию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Не хотел бы выносить на публику нюансы, отмечу лишь, что до участников состоявшегося 4-5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена», — сказал замглавы ведомства.

Государственная резиденция Путина в Новгородской области была атакована украинскими беспилотниками в ночь на 29 декабря 2025 года. В РФ пообещали ответить на произошедшее. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность армии Украины к произошедшему.

3 февраля министерство иностранных дел РФ сообщило, что Москва будет учитывать террористические шаги Киева при формировании своей переговорной позиции.

Ранее журналисты выяснили, что за атакой на резиденцию Путина стоял не только Киев.