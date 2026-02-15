ЛДПР предлагает увеличивать сроки преступникам за использование дипфейков

ЛДПР выступила с инициативой признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Соответствующий документ партия направила на отзыв правительства России и в Верховный суд, пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru».

Как считают парламентарии, несмотря на противодействие правоохранительных органов, дипфейки по-прежнему применяются злоумышленниками в качестве инструмента совершения противоправных действий.

«ЛДПР предлагает не ждать, пока количество пострадавших от генерированного нейросетью контента достигнет сотен тысяч, а в самые кратчайшие сроки закрепить в Уголовном кодексе Российской Федерации, что использование дипфейков является обстоятельством, отягчающим наказание», — подчеркнул Слуцкий.

В партии указали на то, что сейчас фактически формируется «новая технологическая среда совершения преступлений».

«Использование таких материалов позволяет злоумышленникам существенно повысить убедительность совершаемых ими противоправных действий, затрудняет доказывание фактических обстоятельств и усложняет квалификацию содеянного», — говорится в пояснительной записке ЛДПР к законопроекту.

На этом фоне действующая редакция уголовного законодательства не предусматривает специального учета использования сгенерированных аудиовизуальных материалов при назначении наказания преступникам, добавили депутаты.

До этого основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков заявлял, что ролики, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), все чаще выдают себя за реальные видео с людьми, распознать которые становится все сложнее. Однако еще есть отличительные признаки.

«Это неестественная мимика, «плывущие» детали, странная работа света, несоответствие эмоций голосу, а иногда — слишком идеальная картинка без привычных человеческих огрехов», — объяснил эксперт.

Ранее эксперт спрогнозировал увеличение числа дипфейк-атак в ходе кампании в Госдуму.