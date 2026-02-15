В Германии заявили о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины

Spiegel: переговоры с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились

Переговоры лидеров стран Европейского союза (ЕС) с президентом Украины в Мюнхене о финансировании республики провалились. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel.

«На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что провал переговоров произошел в момент, когда украинские войска из-за нехватки боеприпасов находятся в уязвимом положении. По данным издания, на этом фоне Зеленский сменил риторику в отношении европейских партнеров, которых он ранее критиковал.

11 февраля Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы. Эта сумма собрана странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в Киеве назвали сумму кредита, полученного в 2025 году за счет российских активов.