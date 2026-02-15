Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Германии заявили о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины

Spiegel: переговоры с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились
РИА Новости

Переговоры лидеров стран Европейского союза (ЕС) с президентом Украины в Мюнхене о финансировании республики провалились. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel.

«На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более €90 млрд из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что провал переговоров произошел в момент, когда украинские войска из-за нехватки боеприпасов находятся в уязвимом положении. По данным издания, на этом фоне Зеленский сменил риторику в отношении европейских партнеров, которых он ранее критиковал.

11 февраля Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы. Эта сумма собрана странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в Киеве назвали сумму кредита, полученного в 2025 году за счет российских активов.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!