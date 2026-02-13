Почему на ТВ пришли треш, угар и голые задницы?

На фоне продолжительных пышных похорон телевидения, которое якобы никто не смотрит, наши граждане в прошлом году купили 7,2 млн телевизоров. Если учесть, что в семье взрослого человека в среднем 2,5 человека, получим, что примерно 18 млн россиян обзавелись новыми устройствами. Теми самыми, которые никого не интересуют. Считается, что в России около 66 млн семей, то есть домохозяйств. Значит, каждом восьмое такое хозяйство обновило телевизор.

Ага, так не смотрят, что выложили за год 218 млрд рублей на телевизоры, обычные и смарт.

Знаете, сколько в среднем в семье сегодня у нас этих телевизоров? Впрочем, точно никто не знает, в последний раз обстоятельно считали в 2022 году. И получилось, что на семью в России приходится 1,75 телевизора. А в Москве — даже 2,13. И очевидно, что с тех пор оснащенность граждан такой техникой выросла: покупают ведь.

Телевизор хоронят уже третий десяток лет, а он никак не хоронится.

Телеканалов становится все больше, людей, которые попадают на ТВ, — тоже больше. И телезрителей больше. По крайней мере 97% граждан России хотя бы изредка включают ТВ. Ежедневно смотрят телепередачи, фильмы и новости по ТВ от 56% до двух третей населения — все зависит от подсчета.

Приготовьтесь, сейчас будет шокирующий шквал информации. Первое: телеаудитория растет, рывок был совершен в 2024 году. Весной 2025 года каждый день смотрели телевизор около 65% россиян. В начале 2025 года был отмечен исторический пик вовлеченности граждан в телесмотрение: 99% населения старше 4 лет хотя бы раз в месяц включали телевизор. 26% граждан России, начиная с указанного возраста, смотрят телевизор не менее четырех часов в день. 82% делают это постоянно.

Вопреки мифам, молодежь смотрит телевизор.

65% россиян в возрасте 18-24 лет регулярно это делают. Ну и убойный факт: молодежь предпочитает смотреть ТВ сразу семьями или дружескими компаниями. Для скептиков телевидения у ВЦИОМ припасена убойная фраза: «Среди молодых людей 18-24 лет, которые смотрят телепередачи, преобладает семейный просмотр (42% смотрят телепрограммы всей семьей)».

Лихо, да? Самое пассионарное поколение предпочитает коллективный просмотр телевизора.

Причем речь именно об эфирных каналах. И в выборку попадают те, кто смотрит ТВ на устройствах. Таких тоже много. В России есть люди, которые смотрят эфирное телевидение только со смартфонов!

Представляете, какая тяга причаститься к умирающему ТВ, что охота смотреть даже на маленьком экранчике?

Если все в телевизоре, откуда тогда мантры про его смерть? Не знаю. Наверное, их распространяли те, кто вел бизнес в интернете: видеоблогеры, стримеры... Ну и те, кому нужно было освоить бюджеты на «альтернативные каналы поставки информации». Короче, на рекламу в Telegram, на каналы в YouTube-Rutube. Значительная часть не только рекламных, но и пропагандистских денег ушла в интернет. А эффект, прямо скажем, мог оказаться незначительным, потому что отследить живую читательскую аудиторию или потребителей медиаконтента в сети сложнее, чем посчитать телезрителей.

Для страны это заблуждение, намеренное либо искреннее, повлекло непростые последствия. Главным из которых я вижу резкое падение качества телевидения из-за оставления его без внимания, так сказать, на самотек.

В телевизор пришли треш, угар, голые задницы и даже матерки. Да-да, в ночных эфирах уже проскакивают ругательные словечки. Царит подпоясный юмор. Идут бесконечные низкопробные шоу кулинаров, выживальщиков, гопников... Ряд каналов просто днями крутят одни и те же сериалы. Даже на федеральном круглосуточном новостном канале упало качество: один и тот же блок новостей гоняют день, а порой — два или три дня подряд.

Телевидение стало не разнообразным. Появилась сомнительная реклама, к примеру, на федеральных каналах уже была рекомендация онлайн-казино. Реклама разводилова а-ля «покупки на диване» появилась именно в рекламных блоках, а не в нативных передачах. Отдельно — бесконечные мошеннические денежные сборы на больных деток, которых вообще-то лечат в России бесплатно. Есть срочносборы на приобретение лекарств, которые государство оплачивает в полном объеме за счет госфонда. Появилась реклама сбора денег на лечение котенка со сломанной лапкой, причем всем понятно, что такая реклама стоит больше, чем сто новых пришитых лапок. Бесплатную социальную рекламу, которую должны разыгрывать на ТВ по принципу лотереи, получают какие-то мутные лица.

Контроль за ТВ снизился, и нет стремления к качеству.

У нас сегодня из эфирных есть два телеканала, где регулярно показывают интересные просветительские передачи и не показывают полуголых вульгарных баб и отрихтованных певцов с силиконовыми задами: это каналы ОТР и «Спас». Я, человек не религиозный, нередко включаю «Спас» из-за программ по литературе, истории. Я на «Спасе» даже несколько раз передачи на общественно-значимые темы стала смотреть: например, аналитику от православного капеллана. Спор о дотациях и грантах на современную литературу. Ну и что, что они в рясах? Зато спокойно говорят, не орут, не матерятся, рекламы казино нет. Даже «Культуру» перестала включать: постоянно видела старые программы.

Уровень телевидения сильно упал. Такое чувство, будто кого-то на самом верху убедили, что люди телевизор не смотрят, поэтому контролировать его не надо, пусть из бедолаги выжимают последнюю коммерческую пользу и хоронят тихонько.

Слышала версию, что следствие ровно обратное: телеменеджеры пошли на уступки самому примитивному зрителю, начали гнать в эфир непотребства и так привлекли к просмотру любителей низкопробного контента.

Не думаю. Для низкопробного есть интернет. Треш-видео смотреть в сети проще, чем сегодня включить ТВ с IP-пакетом.

Но людям нужен телевизор как средство официального канала связи государства с населением.

Именно так. Они хотят смотреть, грубо говоря, то, на чем есть печать качества. ТВ — это государство, даже частное. Это мнение государства, ресурсы государства, усилия государства.

Сегодня, увы, человек, включая вроде как контролируемое государством телевидение, видит скандалы, интриги, низкопробный юмор, сомнительную рекламу и повторяемые по кругу фильмы с новостями. Судя по тому, что люди продолжают запасаться телевизорами, они от родного ТВ все же чего-то ждут хорошего. Дождутся ли?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

