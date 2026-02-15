Песков: важно не забывать о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине

Сегодня важно не забывать, какую роль сыграли страны Запада в организации кровавого госпереворота на Украине. Об этом в интервью НЬЮМ ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После 2014 года поменялось все. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине. Организация государственного силового кровавого переворота на Украине странами Запада. <...> И мы должны это помнить», — сказал представитель Кремля.

2 февраля спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, извлек выгоду из переворота на Украине.

До этого в материалах по делу Эпштейна, обнародованных минюстом США, нашли письмо, в котором он говорил о восстании на Украине. Как сообщается, письмо было написано в марте 2014 года французскому банкиру Ариан де Ротшильд. В нем Эпштейн писал, что «восстание на Украине даст много возможностей».

