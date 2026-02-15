Назван самый распространенный вид преступлений в России

По итогам 2025 года самым распространенным видом преступлений в России остается кража. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы статистики.

По данным журналистов, в прошлом году в России зафиксировали 453 338 случаев кражи. Число таких инцидентов снизилось на 46 тысяч в сравнении с 2024 годом. При этом результаты 2025 года стали минимальными за последнее время.

Согласно статистике, в 2025 году также зафиксировали 14,4 тысячи случаев грабежа, более 13 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 6,2 тысячи вымогательств, а также 2,7 тысячи разбоев. Всего по итогам прошлого года в России зарегистрировали 1 млн 771 тысячу преступлений.

14 февраля материалы статистики МВД РФ показали, что в прошлом году в России выявили рекордное количество преступлений, связанных со взяточничеством — почти 21 тысяча случаев. По сравнению с 2023 годом, число таких инцидентов выросло на 12% по делам о получении взятки, на 30% по делам о даче взятки и на 39% по делам о посредничестве.

Ранее стало известно, что в России в 2025 году сократилось число IT-преступлений.