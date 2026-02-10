Нам скоро разрешат говорить «звОнит». Почему это станет катастрофой

«Кто там звОнит с утра пораньше? Я еще мое кофе не допИла», — если мы сейчас услышим такую фразу от незнакомого человека, то сразу мысленно поставим ему диагноз — безграмотный и некультурный недоучка. И в целом будем правы, но ненадолго. Уже в обозримом будущем языковые нормы нашего великого и могучего могут поменяться и в слове «звонИт» станет допустимо недопустимое: то самое «колхозное» «звОнит», которое было культурным маркером для целых поколений говорящих по-русски людей. Об этом на днях заявила Ирина Краева, ректор МГЛУ. По словам ученого, в последние годы слова в русском языке стремятся сохранять ударение на корень: звон — звОнит, гон — гОнит, ну логично же?

Продолжу мысль ректора и предположу, что и со словом «допила» может произойти та же неприятная метаморфоза: пить — пИла, допИла. А что, русский язык — он такой, подвижный, нормы в нем постоянно меняются — и об этом нам, носителям, очень любят напоминать лингвисты. С кофе, который (которое) теперь они разрешили употреблять и в мужском, и в среднем роде, вопрос, к сожалению, уже закрыт, опоздала я со своим возмущением.

Да, «звОнит» появится в словарях не сразу, уверяют специалисты, но этот момент позора не за горами.

Почему позора? Да потому что во все времена грамотная устная и письменная речь были показателями образованности человека. Самым простым и очевидным признаком системы «свой-чужой».

Нам достаточно нескольких минут, чтобы понять о собеседнике многое. Если он «звОнит» и «ложит», а она тебя «пОняла», то, как правило, дальнейшие разговоры в целом бессмысленны. Нет, не потому что я такой ужасный сноб и не согласна с тезисом «лишь бы человек был хороший». Просто мой мозг в ответ на неправильные употребления слов устной или письменной речи автоматически делает несколько базовых выводов: во-первых, передо мной человек, который не только плохо учился в школе, но и, с огромной долей вероятности, читал очень мало, а следовательно, обладает довольно узким кругозором, шаблонным мышлением, кроме того, ненаблюдателен, следовательно, вряд ли мы с ним сможем быть интересны друг другу.

То есть благодаря всего лишь одному неправильно использованному ударению можно понять очень многое. А если вдруг лингвисты сыграют с нами такую злую шутку и уравняют «звОнит» в правах с привычной версией, то такой возможности уже не будет — и наступит буквально социальный конец света.

Да, я, конечно, понимаю, что язык — живой организм, который постоянно меняется, и мы должны подстраиваться под эти перемены, а не препятствовать им. Много лет назад какие-то привычные нам сегодня слова тоже звучали по-другому: например, было правильно говорить «дарИт» вместо «дАрит» и «любИт» вместо «лЮбит». Помните попрыгунью-стрекозу, которой «зима катИт в глаза»? Вот он, глагол второго спряжения в третьем лице единственного числа.

Но этим изменениям уже без малого сто лет. В те времена преподаватели, дикторы и прочие публичные люди говорили грамотно, а соцсетей и в помине не было. А что теперь? Все лепят и устно, и письменно, кто во что горазд.

Косноязычие стало нормой, а грамотность потихоньку дрейфует в сторону хобби для избранных.

Признавать ошибки и исправлять их перестало быть нормой, наоборот: люди, называющие себя блогерами, психологами или даже писателями, несут в своих выступлениях, постах и даже книгах черт знает что, буквально «велик могучим русский языка», и не дай бог их поправить — сразу огребешь за нарушение личных границ.

Исправлять нельзя, но выводы делать пока никто не запрещал. И если пиарщица в просьбе об интервью звезды сообщает, что очень боится «нИгатива», я никак не смогу гарантировать ей желаемый результат. Одна из самых известных журналисток России постоянно использует слово «типа» — да и вообще косячит с русским языком. К счастью, хоть не «звОнит» еще, но все, вероятно, впереди. Про мой любимый оборот «то, что», уже ставший каким-то вирусом, я молчу. Эта болезнь поражает даже самых стойких: « Я подумала то, что», «он рассказал то, что» и так далее — сами знаете, наверное.

Комментарии в соцсетях — это отдельный ужас. Я не говорю сейчас про речевые штампы, мат, сокращения и тому подобное — только про знание базовых школьных правил в рамках орфографического словаря. Буквально слезы на глаза наворачиваются! Понятно, что с этим практически ничего невозможно сделать: книг мы читаем все меньше, а безграмотных «лидеров мнений» и комментаторов становится все больше. Ясно, что, по уверению лингвистов, язык движется в сторону упрощения и ускорения, но стоит ли помогать ему упрощаться и ускоряться, легализуя варианты, считавшиеся раньше ошибками?

И если те, кто «звОнит» и «ложит», все-таки потеснят тех, кто «звонИт» и «кладет», пусть это произойдет как можно позже. Посмотрите, что получилось с кофе: средний род легализовали уже десять лет назад, а образованные люди по всей стране по-прежнему пьют черный кофе мужского рода (с молоком или без).

Поэтому не надо торопиться с легитимизацией безграмотности — с этой функцией вполне справляются соцсети.

Пусть словари останутся хранителями красивой литературной речи и будут меняться тогда, когда новую норму станут использовать хотя бы 90% населения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.