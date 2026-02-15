Израиль начал серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали серию ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.

«В ответ на неоднократные нарушения «Хезболлой» соглашений о прекращении огня, ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в сообщении.

13 февраля израильские войска атаковали шиитское движение «Хезболла» в районе Ат-Тири на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что решение было принято в ответ на неоднократные нарушения шиитским движением договоренностей о прекращении огня.

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлы» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.

Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.