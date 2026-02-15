Размер шрифта
Израиль начал серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: войска Израиля начали наносить удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Israel Defense Forces via AP

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали серию ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.

«В ответ на неоднократные нарушения «Хезболлой» соглашений о прекращении огня, ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в сообщении.

13 февраля израильские войска атаковали шиитское движение «Хезболла» в районе Ат-Тири на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что решение было принято в ответ на неоднократные нарушения шиитским движением договоренностей о прекращении огня.

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлы» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.

Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.
 
