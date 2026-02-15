В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал глава города.

Тревога объявлялась накануне в 22:41 мск. Сирены начали работать в городе в третий раз за день. До этого тревога объявлялась в 11:16 и 17:18. В первый раз она продолжалась 25 минут, а во второй — два часа.

До этого Развожаев сообщил, что при отражении атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь в районе Северной стороны и Балаклавы силы противовоздушной обороны сбили шесть воздушных целей. Губернатор города призывал жителей придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя.

По его словам, вражеские БПЛА поражались разными средствами, в том числе стрелковым оружием. Обломки сбитых беспилотников и разгонные модули ракет могли упасть на землю.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.