Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника

Когда будет Сретение в 2025 году и как его принято отмечать в православной традиции

В середине февраля православные христиане отмечают один из главных праздников церковного календаря — Сретение Господне. Согласно Евангелию, в этот день в Иерусалимском храме произошло судьбоносное событие — праведный Симеон впервые увидел младенца Иисуса и назвал его Спасителем мира. Как возникла традиция праздновать Сретение, какие обряды с ним связаны и что означают сретенские свечи — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют Сретение Господне в 2025 году

Сретение Господне входит в число двунадесятых праздников православной церкви, то есть считается одним из главных событий в церковном году. Дата его, как правило, не меняется, и праздник почти всегда отмечают 15 февраля.

В 2025 году он выпал на субботу. В случае, когда Сретение Господне выпадает на понедельник первой недели Великого поста, что происходит крайне редко, праздничное богослужение переносят на 14 февраля. В 2025 году такого совпадения не будет, поскольку Великий пост начнется 3 марта, а завершится 19 апреля.

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Кроме того, с 1953 года в день Сретения Господня отмечают еще одно важное событие — Всемирный день православной молодежи. Его провозгласили церковным событием на первой генеральной ассамблее крупнейшего международного православного братства «Синдесмос», которое объединяет 126 молодежных организаций из 46 стран мира.

В чем суть Сретения Господня

Название «Сретение» происходит от церковнославянского слова «сърѣтение», означающего в переводе на современный русский язык «встреча», объяснил в беседе с «Газетой.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Праздник установлен в память о том, как 40-дневного младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм его мать, Пресвятая Богородица, и праведный Иосиф. Именно там благочестивый старец Симеон впервые увидел Сына Божьего — будущего Мессию.

Сретение Господне олицетворяет встречу двух эпох — Ветхого и Нового Заветов, а также переход от языческого мировоззрения к христианской вере. Для верующих этот праздник символизирует важнейший духовный момент — возможность соприкосновения с Божественным. По словам священника, прийти в храм и принять участие в богослужении — причем в любой день — значит приблизиться к Богу и укрепить свою веру.

close Игорь Бойко/РИА Новости

История праздника

В Книге Левит (Лев. 12:2–4,7–8) указано, что женщина, родившая сына, в течение первых семи дней считалась «нечистой». На восьмой день мальчику полагалось совершить обрезание, а затем еще 33 дня матери нельзя было посещать святилище и касаться каких-либо святынь. По истечении срока она должна была принести особую жертву — чаще всего годовалого агнца. Если семья была небогатой, допускалось принести двух голубей или двух горлиц.

Помимо обряда очищения, церковный закон повелевал посвящать Господу каждого первенца мужского пола (Исх. 13:2). Родители обязаны были заплатить так называемый «выкуп первенца» (Чис. 3:49–51). Считается, что эта символическая плата напоминала о великом чуде, когда в Египте Господь пощадил первенцев израильского народа.

Древние люди считали, что без благословения божьего новая жизнь в мире не появляется. Именно поэтому они приходили в церкви. Это было их посвящение богу и благодарность ему за великий дар. Николай Конюхов священник

Несмотря на то, что Пречистая Богородица не нуждалась в ритуальном очищении — ведь она зачала Сына Божия непорочно, а рождение не нарушило ее девства, — Мария сознательно подчинилась ветхозаветным предписаниям, чтобы исполнить все, что полагалось каждой иудейской женщине. В дар она принесла не агнца, а двух птенцов, как было принято у малоимущих, — еще одно свидетельство ее смирения и скромности.

Когда Иисус родился под Вифлеемской звездой, волхвы одарили святое семейство Марии и Иосифа щедрыми подарками, среди которых было и золото. Однако, по преданию, скромные благочестивые люди почти полностью потратили дары на милостыню и помощь бедным. Они оставили у себя лишь самое необходимое, показывая, что для них важнее всего была не земная роскошь, а послушание Господу и забота о ближних.

Когда младенцу исполнилось 40 дней, Пресвятая Богородица вместе со святым Иосифом отправилась из Вифлеема в Иерусалим, чтобы завершить все положенные обряды в храме. Когда они уже собирались уходить, выполнив предписания, к ним приблизился дряхлый старец — считается, что он был самым пожилым человеком в Иерусалиме. Звали его Симеон (на древнееврейском «šim'on» переводится как «слышание»), а позже люди начнут называть его Богоприимцем.

В тот субботний день старец пришел в храм, ведомый Святым Духом. Когда-то давно, занимаясь переводом книги пророка Исаии, он встретил непонятное выражение: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Но это вызвало у него непонимание — как непорочная дева способна родить ребенка? Тогда Симеон решил заменить слово «дева» на «жена». Но явившийся ему ангел остановил его, велев не трогать пророческий текст и пообещав, что он лично увидит исполнение этих слов, прежде чем покинет этот мир.

Взглянув на Иисуса, церковнослужитель сразу понял, что перед ним долгожданный Мессия. Трепетно взяв Младенца Иисуса, праведник воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Как отметил отец Николай, именно в этот момент пророчество сбывается — происходит долгожданная встреча Бога и человека.

close Сретение. Рогир ван дер Вейден Wikimedia Commons

В храме в тот же день находилась пророчица Анна — пожилая вдова, которая была замужем всего семь лет, лишилась всех материальных благ, но решила хранить верность покойному мужу, поэтому не обрела нового спутника жизни. Женщина не покидала святое место и продолжала непрестанно молиться и держать строгий пост. Увидев младенца, Анна стала славить новорожденного и возвещать всем вокруг, что именно он — обещанный Спаситель.

Когда до простых смертных дошли слухи о произошедшем, книжники и фарисеи пришли в негодование. Они поспешили донести об этом царю Ироду. Тот незамедлительно приказал убить ребенка, однако совершить задуманное ему не удалось: Иосиф во сне получил повеление свыше бежать в Египет. Так родители Спасителя отправились в Назарет в Галилею, а затем скрылись в Египте, тем самым они спаслись от преследования. Там будущий Мессия рос, крепчал духом и наполнялся божественной премудростью.

Традиции праздника

Сретение Господне — один из древнейших праздников в христианской традиции, завершающий череду рождественских торжеств. На христианском Востоке его праздновали уже в IV веке, на Западе — с V века, а начиная с VI века в Византии этот день приобрел статус государственного праздника. Древние же народы в это время совершали свои зимне-весенние обряды: кельты — Имболк, римляне — Луперкалии, а славяне — Громницы.

Праздник Громницы у славян и его связь со Сретением Громницы — это языческий праздник, посвященный богу-громовержцу (например, Перуну), который отмечался у славян в начале февраля. Считалось, что в этот день природа начинает пробуждаться от зимнего сна. После принятия христианства многие языческие обычаи сохранились и слились с традициями празднования Сретения. В Польше, например, праздник получил название День Громничной Божией Матери, а сретенские свечи считались защитой от молнии и пожаров.

Во все времена для православных верующих в праздник Сретения Господня было особенно важно принять участие в литургии. Прихожане в этот день также исповедуются и принимают причастие.

Поститься в этот день не нужно, однако, если праздник выпадает на среду или пятницу, вместо мяса верующим полагается есть рыбу.

Особое внимание стоит уделить духовному состоянию: избегать ссор, обид и суеты. Также рекомендуется помочь нуждающимся, ведь добрые дела в праздник считаются выражением любви к ближним и к Богу.

В православной церкви на Сретение исполняются специальные богослужебные песнопения, такие как тропарь и кондак праздника, которые прославляют встречу Бога и человека. В некоторых регионах сохранились и народные песни, связанные с проводами зимы и встречей весны. Эти песни часто исполнялись во время крестных ходов или семейных собраний и символизировали надежду на плодородие и благополучие.

Сретение Господне сочетает в себе черты Господского и Богородичного торжеств — то есть праздник чествует как Иисуса, так и Богоматерь. Именно поэтому на праздник священнослужители могут надевать как белые облачения, как в Господские праздники, так и голубые — как в Богородичные. Белый цвет считается символом Божественного света, а голубой олицетворяет чистоту и непорочность Девы Марии.

Существует обычай освящать свечи на Сретение Господне, который пришел в православную традицию из католической.

В 1646 году митрополит Киевский, святитель Петр (Могила), включил в свой требник (книга, в которой излагаются чинопоследования треб) описание католического чина крестного хода со светильниками. Изначально Римская церковь в средневековье проводила подобное факельное шествие, чтобы отвлечь новообращенных христиан от языческих празднеств, связанных с поклонением огню.

close Илья Наймушин/РИА Новости

В православной традиции к сретенским свечам всегда относились с почтением, но не как к магическому атрибуту. Сретенские свечи символизируют духовный свет и Божию благодать, которую верующие получают через молитву и участие в богослужении. Освященные свечи принято хранить дома весь год и зажигать в особых случаях — во время молитвы, при болезнях, бедах или в минуты тревоги. Считается, что они помогают укрепить веру и служат защитой от различных невзгод.

Народные приметы на Сретение Господне

Если на Сретение тепло, то весна будет ранней и мягкой.

Снегопад в этот день предвещал долгую и дождливую весну.

Утром идет снег — жди хорошего урожая ранних хлебов.

Снегопад в полдень — обещает урожай средних сортов зерна.

Снегопад к вечеру — знак хорошего урожая поздних культур.

Если на Сретение с крыш капает талая вода, это считалось предвестием богатого урожая пшеницы.