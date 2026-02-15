Названа неожиданная вещь, которая становится рассадником опасных бактерий, если ее не мыть

Душевая лейка может стать рассадником бактерий и представлять опасность, если ее не мыть. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам эксперта, на поверхностях внутренних стенок трубопроводов, а в дальнейшем и внутри узких отверстий душевой лейки и на сетке в случае застоя воды и наличия шероховатых выступов могут образовываться биопленки — сообщество микроорганизмов, защищенное вырабатываемой ими слизью.

«Биопленка служит идеальным убежищем для различных микроорганизмов, в том числе условно-патогенных. Теплая и влажная атмосфера ванной комнаты создает для них прекрасные условия для размножения. Для большинства людей с крепким иммунитетом контакт с этими микроорганизмами проходит без последствий, но для людей с ослабленным иммунитетом или имеющих хронические заболевания они могут нести риски для здоровья», — объяснила она.

Струя воды, проходя через отверстия лейки, создает мельчайший аэрозоль — взвесь воды в воздухе. Вместе с этим аэрозолем в дыхательные пути могут попадать бактерии и фрагменты биопленки из лейки. У детей, пожилых людей или тех, кто страдает болезнями легких, например, астмой, такое воздействие может спровоцировать респираторные проблемы, аллергию или даже в редких случаях легионеллез — тяжелую форму пневмонии. Кроме того, постоянный контакт кожи с такой водой может вызывать раздражение или дерматит, особенно если на коже есть небольшие повреждения.

«Чтобы поддерживать чистоту душевой лейки, недостаточно просто протереть ее снаружи. Нужна регулярная глубокая очистка, которая разрушает саму биопленку. Самый эффективный и доступный метод — обработка органическими кислотами. Проводить такую чистку стоит в среднем раз в два месяца, а если вода очень жесткая, то чаще», — отметила эксперт.

Для очистки нужно снять лейку и поместить в емкость с теплым раствором обычного 9%-ного столового уксуса или лимонной кислоты (100–150 граммов на литр воды). Раствор должен полностью покрывать внутреннюю часть насадки. Важно заранее убедиться, чтобы кислота не повредила материалу душевой лейки, особенно если у нее хромированное покрытие или есть резиновые накладки.

«Убедившись в этом, можно оставить лейку в растворе кислоты от 30 минут до нескольких часов, в зависимости от степени загрязнения. Кислая среда растворяет известковый камень, шероховатость которого может провоцировать образование биопленки. После выдерживания в растворе лейку нужно тщательно промыть в холодной проточной воде в течение нескольких минут, чтобы смыть все остатки раствора и отслоившуюся грязь», — резюмировала Золотарева.

