Нурлан Сабуров попал в «Миротворец» и стал фигурантом дела на Украине. Его обвинили в поддержке СВО

На Украине возбудили уголовное дело в отношении казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом написал в Telegram-канале украинский адвокат Евгений Пронин.
«Служба безопасности Украины внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по моему заявлению о совершении уголовного преступления гражданином Республики Казахстан, одновременно являющимся манкуртом, дьяволом и подонком — Нурланом Сабуровым», — отметил он.
Как утверждает Пронин, поводом для обращения стали сведения о возможной подготовке и передаче техники российским военным.
«Теперь эта мразь пересидит скандал и снова будет гастролировать со своими стендапами по миру, поэтому я считаю, что 196 стран системы Интерпола должны стать для него либо недоступным благом, либо точкой его задержания и передачи на Украину для отбывания наказания», — добавил Пронин.
Позже стало известно, что имя казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова появилось в базе украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Согласно опубликованной информации, ему вменяют посягательство на суверенитет Украины и финансирование Вооруженных сил России.
Обвинение в наемничестве
Параллельно с украинской историей вопросы к комику возникли и в Казахстане. Местный активист Марат Турымбетов направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным.
Речь идет о ролике, снятом, предположительно, в июле 2025 года: на нем артист говорит о передаче 10 мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра» и выражает надежду, что техника пригодится «в боевых условиях», а военные «вернутся с победой».
В соцсетях возникли споры о подлинности записи, однако сайт Factcheck.kz сообщил, что не выявил признаков генерации, отметив, что «движения губ совпадают с речью, текстуры естественные, артефактов нет».
«Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым и его помощи и поддержки СВО, мною было инициировано заявление в Генеральную прокуратуру РК с целью проверки и привлечения к ответственности данного индивидуума, гражданина Казахстана. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по Закону РК», — написал Турымбетов.
Казахстанский юрист Бауыржан Онгаров заявил, что описанные действия могут подпадать под статью 170 УК республики («Наемничество»).
«Состав преступления Нурлана доказан на 100%! <...> Поэтому наши правоохранительные органы просто обязаны возбудить уголовное дело по данному факту», — добавил юрист.
По его словам, санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.
Официально Генпрокуратура Казахстана о начале проверки не сообщала. Замгенпрокурора Галымжан Койгельдиев отметил: «то, что вышло в СМИ, требует исследования, изучения», уточнив, что вопросы по статье о наемничестве находятся в компетенции Комитета национальной безопасности.
«Сабуров стал заложником ситуации»
Передача техники, о которой идет речь, вряд ли может быть квалифицирована как наемничество, считает юрист, доцент РАНХиГС и ГУАП Сергей Андрейцо. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что сама по себе финансовая или материальная помощь не подпадает под признаки статьи 170 УК Казахстана.
Андрейцо пояснил, что с юридической точки зрения наемничество — это непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований. По его оценке, в случае с комиком подобные признаки отсутствуют, поэтому инициатива о проверке может не получить развития.
«Ситуация видится политизированной. Здесь, по сути, Нурлан Сабуров стал заложником ситуации, потому что ему пытаются предъявить претензии с той и с другой стороны. Плюсом все-таки желание, что называется, попиариться, поскольку все-таки Сабуров — медийная персона: и в России известный комик, и в Казахстане один из наиболее известных», — отметил эксперт.
Он добавил, что обвинения выглядят сомнительно еще и потому, что Сабуров — не военнослужащий Вооруженных сил РФ и не участвовал в боевых действиях.
Дорога в Москву закрыта
30 января Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. О введенных ограничениях он узнал 6 февраля, когда прилетел в Москву из Дубая. Как сообщал источник РИА Новости, решение приняли в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
В СМИ выдвигали разные версии причин запрета. Среди них — возможные попытки вывода средств, заработанных в России, через посредников, а также критика спецоперации. ТАСС также отмечал, что артист мог нарушить миграционные и налоговые нормы. Официально основания для ограничения въезда не раскрывали.
В тот же день Сабуров покинул страну и отправился в Алма-Ату. Позже он заявил, что его представители ведут работу с компетентными органами, чтобы прояснить ситуацию.
Комик также поблагодарил Россию — страну, в которой, по его словам, получил возможность для творческого роста, состоялся как артист и приобрел широкую многонациональную аудиторию.
В МИД Казахстана уточнили, что за поддержкой Сабуров не обращался. Ситуацию прокомментировали и публичные фигуры: Ксения Собчак заявила, что «с Нурланом поступают мерзко», а дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал запрет на въезд нонсенсом.
Show must go on?
Проект «Что было дальше?» после случившегося может сменить прописку и перебраться в Казахстан. Telegram-канал Mash связал возможный переезд с 50-летним запретом на въезд в Россию для Нурлана Сабурова, отказом в регистрации товарного знака «ЧБД» и уже налаженной инфраструктурой за пределами РФ.
По данным канала, сложности у команды начались еще в 2022 году: продюсер Максим Морозов не смог зарегистрировать в Роспатенте названия «Что было дальше» и «ЧБД». Ведомство сочло бренд слишком широко используемым, чтобы закреплять его за одним правообладателем. Попытки оспорить решение в суде результата не дали.
Тем временем команда развивает YouTube-канал, оформленный в Казахстане, что позволяет монетизировать контент. Комики уже провели там тестовые съемки и изучают возможности для дальнейшей работы. По версии Mash, именно депортация Сабурова стала решающим фактором в вопросе возможного переноса проекта Labelcom в республику.
Чем займется Нурлан Сабуров
Издание Super сообщило, что после депортации из России Нурлан Сабуров продолжает выступать на закрытых мероприятиях. По его данным, пригласить комика можно в Казахстане — от предложений он не отказывается. Однако стоимость такого выступления заметная.
По информации источника Super, за менее чем полчаса на сцене Сабуров запрашивает 10 миллионов тенге (более 1,5 миллиона рублей). Кроме того, к этой сумме добавляется райдер — около 300 тысяч тенге (примерно 50 тысяч рублей). Условия, как утверждается, стандартные, без особых требований. При желании заказчик может продлить выступление за отдельную плату.
Как отмечает издание, комик не выдвигает дополнительных ограничений по аудитории и готов делить сцену с другими артистами. Единственное условие — запрет на видеосъемку во время выступления, однако после концерта допускаются фотографии.
Также, по данным Super, Сабуров готов выступать в роли ведущего мероприятий за ту же сумму. По информации издания, артист, предположительно, останется в Казахстане до конца февраля, и на этот период у него открыты даты для бронирования.