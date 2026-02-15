Нурлан Сабуров попал в «Миротворец» и стал фигурантом дела на Украине. Его обвинили в поддержке СВО

Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец», где его обвинили в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России. Параллельно в Казахстане допустили возможность проверки артиста по статье о наемничестве, а в РФ ему ранее запретили въезд на 50 лет. Что происходит вокруг артиста, грозит ли ему уголовное преследование и что будет с его шоу — в материале «Газеты.Ru».

На Украине возбудили уголовное дело в отношении казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом написал в Telegram-канале украинский адвокат Евгений Пронин.

«Служба безопасности Украины внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по моему заявлению о совершении уголовного преступления гражданином Республики Казахстан, одновременно являющимся манкуртом, дьяволом и подонком — Нурланом Сабуровым», — отметил он.

Как утверждает Пронин, поводом для обращения стали сведения о возможной подготовке и передаче техники российским военным.

«Теперь эта мразь пересидит скандал и снова будет гастролировать со своими стендапами по миру, поэтому я считаю, что 196 стран системы Интерпола должны стать для него либо недоступным благом, либо точкой его задержания и передачи на Украину для отбывания наказания», — добавил Пронин.

Позже стало известно, что имя казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова появилось в базе украинского экстремистского ресурса «Миротворец» . Согласно опубликованной информации, ему вменяют посягательство на суверенитет Украины и финансирование Вооруженных сил России.

Обвинение в наемничестве

Параллельно с украинской историей вопросы к комику возникли и в Казахстане. Местный активист Марат Турымбетов направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным .

Речь идет о ролике, снятом, предположительно, в июле 2025 года: на нем артист говорит о передаче 10 мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра» и выражает надежду, что техника пригодится «в боевых условиях», а военные «вернутся с победой».

В соцсетях возникли споры о подлинности записи, однако сайт Factcheck.kz сообщил, что не выявил признаков генерации, отметив, что «движения губ совпадают с речью, текстуры естественные, артефактов нет».

«Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым и его помощи и поддержки СВО, мною было инициировано заявление в Генеральную прокуратуру РК с целью проверки и привлечения к ответственности данного индивидуума, гражданина Казахстана. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по Закону РК», — написал Турымбетов.

Казахстанский юрист Бауыржан Онгаров заявил, что описанные действия могут подпадать под статью 170 УК республики («Наемничество»).

«Состав преступления Нурлана доказан на 100%! <...> Поэтому наши правоохранительные органы просто обязаны возбудить уголовное дело по данному факту», — добавил юрист.

По его словам, санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

Официально Генпрокуратура Казахстана о начале проверки не сообщала. Замгенпрокурора Галымжан Койгельдиев отметил: «то, что вышло в СМИ, требует исследования, изучения», уточнив, что вопросы по статье о наемничестве находятся в компетенции Комитета национальной безопасности.

«Сабуров стал заложником ситуации»

Передача техники, о которой идет речь, вряд ли может быть квалифицирована как наемничество, считает юрист, доцент РАНХиГС и ГУАП Сергей Андрейцо. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что сама по себе финансовая или материальная помощь не подпадает под признаки статьи 170 УК Казахстана .

Андрейцо пояснил, что с юридической точки зрения наемничество — это непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований. По его оценке, в случае с комиком подобные признаки отсутствуют, поэтому инициатива о проверке может не получить развития.

«Ситуация видится политизированной. Здесь, по сути, Нурлан Сабуров стал заложником ситуации, потому что ему пытаются предъявить претензии с той и с другой стороны. Плюсом все-таки желание, что называется, попиариться, поскольку все-таки Сабуров — медийная персона: и в России известный комик, и в Казахстане один из наиболее известных», — отметил эксперт.

Он добавил, что обвинения выглядят сомнительно еще и потому, что Сабуров — не военнослужащий Вооруженных сил РФ и не участвовал в боевых действиях.

Дорога в Москву закрыта

30 января Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. О введенных ограничениях он узнал 6 февраля, когда прилетел в Москву из Дубая. Как сообщал источник РИА Новости, решение приняли в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

В СМИ выдвигали разные версии причин запрета. Среди них — возможные попытки вывода средств, заработанных в России, через посредников, а также критика спецоперации. ТАСС также отмечал, что артист мог нарушить миграционные и налоговые нормы. Официально основания для ограничения въезда не раскрывали.

В тот же день Сабуров покинул страну и отправился в Алма-Ату. Позже он заявил, что его представители ведут работу с компетентными органами, чтобы прояснить ситуацию.

Комик также поблагодарил Россию — страну, в которой, по его словам, получил возможность для творческого роста, состоялся как артист и приобрел широкую многонациональную аудиторию.

В МИД Казахстана уточнили, что за поддержкой Сабуров не обращался. Ситуацию прокомментировали и публичные фигуры: Ксения Собчак заявила, что «с Нурланом поступают мерзко», а дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал запрет на въезд нонсенсом.

Show must go on?

Проект «Что было дальше?» после случившегося может сменить прописку и перебраться в Казахстан. Telegram-канал Mash связал возможный переезд с 50-летним запретом на въезд в Россию для Нурлана Сабурова, отказом в регистрации товарного знака «ЧБД» и уже налаженной инфраструктурой за пределами РФ.

По данным канала, сложности у команды начались еще в 2022 году: продюсер Максим Морозов не смог зарегистрировать в Роспатенте названия «Что было дальше» и «ЧБД». Ведомство сочло бренд слишком широко используемым, чтобы закреплять его за одним правообладателем. Попытки оспорить решение в суде результата не дали.

Тем временем команда развивает YouTube-канал, оформленный в Казахстане, что позволяет монетизировать контент. Комики уже провели там тестовые съемки и изучают возможности для дальнейшей работы. По версии Mash, именно депортация Сабурова стала решающим фактором в вопросе возможного переноса проекта Labelcom в республику .

Чем займется Нурлан Сабуров

Издание Super сообщило, что после депортации из России Нурлан Сабуров продолжает выступать на закрытых мероприятиях. По его данным, пригласить комика можно в Казахстане — от предложений он не отказывается. Однако стоимость такого выступления заметная.

По информации источника Super, за менее чем полчаса на сцене Сабуров запрашивает 10 миллионов тенге (более 1,5 миллиона рублей). Кроме того, к этой сумме добавляется райдер — около 300 тысяч тенге (примерно 50 тысяч рублей) . Условия, как утверждается, стандартные, без особых требований. При желании заказчик может продлить выступление за отдельную плату.

Как отмечает издание, комик не выдвигает дополнительных ограничений по аудитории и готов делить сцену с другими артистами. Единственное условие — запрет на видеосъемку во время выступления, однако после концерта допускаются фотографии .

Также, по данным Super, Сабуров готов выступать в роли ведущего мероприятий за ту же сумму. По информации издания, артист, предположительно, останется в Казахстане до конца февраля, и на этот период у него открыты даты для бронирования.