МИД РФ второй раз дал разъяснения Азербайджану по поводу повреждения посольства в Киеве

Россия с недоумением восприняла заявления Азербайджана о якобы преднамеренных атаках на посольство республики в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ.

В министерстве подчеркнули, что своевременно давали Баку разъяснения по поводу случившегося. Так, 21 ноября прошлого года послу Азербайджана в Москве «было выражено искреннее сожаление» в связи с повреждениями на территории дипмиссии республики в украинской столице.

«Повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины», — отметили в МИД.

Там добавили, что еще раз проинформировали Баку о том, что ВС РФ наносят удары по законным военным целям, в том числе в Киеве.

«Осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

15 ноября 2025 года МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения фрагментов якобы российской ракеты на территории азербайджанского посольства в Киеве.

Источники ТАСС и РИА Новости утверждали, что на дипведомство рухнули фрагменты ракеты ПВО, выпущенной ВСУ. Депутат Рады Александр Федиенко 14 ноября опубликовал фотографию крупного обломка ракеты ЗРК (зенитного ракетного комплекса) Patriot на пешеходной дорожке и заявил, что «такая зенитная ракета может упасть где угодно». Дипломатический источник в Москве тогда сообщил, что повреждения посольства Азербайджана в Киеве говорят о недавнем падении обломков ракет американского ЗРК Patriot.

Ранее Алиев осудил «авиаудары России» по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине.