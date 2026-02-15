Размер шрифта
В МИД РФ оценили ответ на атаку Украины на резиденцию Путина

МИД: РФ после атаки на резиденцию Путина нанесла урон военным объектам Украины
Максим Блинов/РИА Новости

Ответные действия российских войск на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли серьезный урон военным объектам на Украине. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, ответ Москвы не заставил себя долго ждать.

«Нанесено серьезное поражение военным объектам на западе Украины», — подчеркнул дипломат.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали государственную резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. Позднее в РФ пообещали ответить на произошедшее и скорректировать переговорную позицию. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность Киева к случившемуся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 января текущего года министерство обороны России сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаку на резиденцию главы государства нанесли массированный удар по критическим объектам Украины. Во время операции были применены высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетный комплекс «Орешник», а также БПЛА.

Ранее журналисты выяснили, что за атакой на резиденцию Путина стоял не только Киев.
 
