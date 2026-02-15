В МИД РФ оценили ответ на атаку Украины на резиденцию Путина

Ответные действия российских войск на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли серьезный урон военным объектам на Украине. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, ответ Москвы не заставил себя долго ждать.

«Нанесено серьезное поражение военным объектам на западе Украины», — подчеркнул дипломат.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали государственную резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. Позднее в РФ пообещали ответить на произошедшее и скорректировать переговорную позицию. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность Киева к случившемуся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 января текущего года министерство обороны России сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаку на резиденцию главы государства нанесли массированный удар по критическим объектам Украины. Во время операции были применены высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетный комплекс «Орешник», а также БПЛА.

