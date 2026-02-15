Стало известно, сколько денег Финляндия потратила на военную помощь Украине

Посол Кузнецов: Финляндия с начала СВО передала Киеву военную помощь на €3,2 млрд

Финляндия с начала СВО передала Киеву военную помощь на €3,2 млрд. Об этом заявил РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Хельсинки остается одним из ведущих поставщиков вооружений киевскому режиму. Финляндия направила на Украину уже 32 «пакета» военной продукции на общую сумму €3,2 млрд», — сказал он.

Посол добавил, что вместе с тем власти Финляндии выделили €600 млн финской промышленности для выполнения заказов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, финские власти намерены участвовать в программе закупок военной техники для Украины.

В феврале министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что Стокгольм и Копенгаген заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн).

27 января министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников поставлять Украине системы ПВО вместо Берлина, поскольку у него осталось мало возможностей.

Ранее в Финляндии раскритиковали новый план Запада по гарантиям Украине.