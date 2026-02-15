Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Стало известно, сколько денег Финляндия потратила на военную помощь Украине

Посол Кузнецов: Финляндия с начала СВО передала Киеву военную помощь на €3,2 млрд
Shutterstock

Финляндия с начала СВО передала Киеву военную помощь на €3,2 млрд. Об этом заявил РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Хельсинки остается одним из ведущих поставщиков вооружений киевскому режиму. Финляндия направила на Украину уже 32 «пакета» военной продукции на общую сумму €3,2 млрд», — сказал он.

Посол добавил, что вместе с тем власти Финляндии выделили €600 млн финской промышленности для выполнения заказов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, финские власти намерены участвовать в программе закупок военной техники для Украины.

В феврале министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что Стокгольм и Копенгаген заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн).

27 января министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников поставлять Украине системы ПВО вместо Берлина, поскольку у него осталось мало возможностей.

Ранее в Финляндии раскритиковали новый план Запада по гарантиям Украине.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!