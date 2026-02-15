Глава Краснодарского края сообщил о пострадавших при ночной атаке ВСУ

Краснодарский край в ночь на 15 февраля подвергся массированной атаке Вооружённых сил Украины, ее отражали с позднего вечера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, два человека пострадали в результате атаки ВСУ, в трех населенных пунктах выявили повреждения.

«Ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — подчеркнул глава российского субъекта.

В частности, в Сочи урон получил частный жилой дом. Также была повреждена котельная в селе Юровка. При этом самая сложная ситуация наблюдается в поселке Волна, где зафиксировали повреждение резервуара с нефтепродуктами, терминалов и склада.

Он добавил, что из-за ударов в Краснодарском крае произошли два пожара. К их ликвидации привлекли 126 сотрудников экстренных служб, которые задействовали 34 единицы техники.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что в Сочи и Адлере произошли взрывы. Соответствующие звуки начали раздаваться вечером 14 февраля после 22:00 (совпадает с мск). В городах сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили десятки целей.

Ранее два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области.