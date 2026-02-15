Размер шрифта
Аэропорт в Волгограде приостановил обслуживание рейсов

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на работу
Кирилл Брага/РИА Новости

Аэропорт в Волгограде приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Введены временные ограничения», — говорится в заявлении, опубликованном в 6:04 мск.

По данным пресс-службы, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 15 февраля аэропорты в Грозном, Владикавказе и Магасе также приостановили обслуживание рейсов. Представитель Росавиации Артем Кореняко опубликовал пост о введении ограничений в 2:07 мск.

До этого в Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявили режим беспилотной опасности. Сочинский аэропорт с вечера 14 февраля приостановил прием и отправку самолетов из соображений безопасности. Как рассказали жители Краснодарского края, в регионе сработали системы противовоздушной обороны и произошли взрывы. В Адлере в некоторых домах начали дрожать стекла в окнах, в ряде автомобилей сработала сигнализация.

Ранее в Государственной думе РФ предложили вдвое повысить выплаты авиапассажирам за задержку багажа.
 
