«Мы должны быть готовы сражаться». В Британии высказались против мирного соглашения с Россией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной невыгодно Европе, так как РФ использует его для перевооружения и к концу десятилетия может быть готова применить силу против НАТО. По его словам, даже после прекращения огня опасность для Европы усилится. Ранее аналогичную позицию высказал председатель конференции в Мюнхене Вольфганг Ишингер. В МИД РФ заявили, что Европа сама не дает Киеву пойти на компромиссы и продолжает накачивать Украину оружием.

Стармер заявил, что Россия продолжает перевооружаться и может быть готова применить силу против альянса «к концу этого десятилетия». Даже если на Украине будет заключено мирное соглашение, «более широкая опасность для Европы не закончится на этом», а только усилится, приводит его слова The Guardian.

Премьер-министр Великобритании также обвинил Россию в «гибридных угрозах» и заявил, что она якобы «подрывает социальный договор», сотрудничая с европейскими популистами, и влияет на уровень жизни через «кибератаки» и «саботаж».

«Мы должны быть способны сдерживать агрессию, и да, при необходимости мы должны быть готовы сражаться, делать все необходимое, чтобы защитить наш народ, наши ценности и наш образ жизни», — заявил Стармер.

Невыгодная позиция

Ранее схожую точку зрения высказал и председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, заявивший, что остановка боевых действий на Украине невыгодна Европе.

«Российская угроза для нас, немцев, также возрастет, если возможное будущее прекращение огня не будет сопровождаться значимым ограничением военного развертывания в западных военных округах России», — приводит его слова издание Tagesspiegel.

Ишингер заявил, что после прекращения огня Россия «сможет спокойно продолжать свою программу вооружения». То, каким образом закончится конфликт на Украине, будет определяющим вопросом для дальнейшей судьбы Германии и Европы, добавил председатель Мюнхенской конференции.

Продолжение конфликта

12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа хочет продолжения конфликта, и поэтому выступает против компромиссных решений, которые должен принять Киев для его урегулирования.

«На нынешнем этапе именно Европейский союз не дает киевскому режиму пойти на какие-либо компромиссы под обещание обеспечить все необходимое для продолжения боевых действий», — сказала Захарова.

Европа продолжает поставки оружия, подчеркнула представитель МИД РФ.

«На Украину нескончаемым потоком идет западная военная помощь. Взят курс на слияние украинского и европейского оборонных потенциалов за счет налаживания тесной кооперации в сфере военно-промышленного комплекса», — отметила дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 февраля предупредил, что если Европа начнет нападать на Россию, то получит «полноценный военный ответ».

«Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как [президент Владимир Путин] сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — отметил Лавров в интервью НТВ.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европы решили подготовиться к войне с Россией к 2030 году.

В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, анализируя подобного рода сообщения в западных СМИ о подготовке Европы к «войне с Россией», следует помнить о том, что изначально страны Запада готовились нанести стратегическое поражение РФ. По его словам, «это исходит в том числе из событий на Украине».

Депутат считает, что в этой связи не стоит недооценивать заявления, связанные с воинственными настроениями части политической элиты в Европе.