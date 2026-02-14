Жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды до конца сезона

В Белгороде отключили горячую воду, чтобы сохранить отопление в домах

В Белгороде из-за критических повреждений теплоэнергетического комплекса временно прекратят подачу горячей воды. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

Директор Белгородской теплосетевой компании Михаил Чефранов объяснил, что эта мера необходима для сохранения тепла в домах и учитывает предстоящее похолодание в регионе. По его словам, мощностей на обеспечение горожан и горячей водой, и отоплением не хватает.

«Сейчас налаживаем гидравлический режим, будем включать котлы и будем подавать тепло жителям города», — сказал директор компании.

Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк добавил, что этот шаг позволит «быстрее и масштабнее» подать теплоноситель почти на все городские объекты. Чиновник назвал его единственным выходом и призвал горожан отнестись к ситуации с пониманием и проявить терпение. Довгалюк не исключил, что ограничения продлятся до конца отопительного сезона.

Вечером 13 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. При атаке не выжили двое человек, пятеро получили ранения различной степени тяжести. В городе частично пропали свет, отопление и водоснабжение.

