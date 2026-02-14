Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды до конца сезона

В Белгороде отключили горячую воду, чтобы сохранить отопление в домах
Shutterstock

В Белгороде из-за критических повреждений теплоэнергетического комплекса временно прекратят подачу горячей воды. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

Директор Белгородской теплосетевой компании Михаил Чефранов объяснил, что эта мера необходима для сохранения тепла в домах и учитывает предстоящее похолодание в регионе. По его словам, мощностей на обеспечение горожан и горячей водой, и отоплением не хватает.

«Сейчас налаживаем гидравлический режим, будем включать котлы и будем подавать тепло жителям города», — сказал директор компании.

Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк добавил, что этот шаг позволит «быстрее и масштабнее» подать теплоноситель почти на все городские объекты. Чиновник назвал его единственным выходом и призвал горожан отнестись к ситуации с пониманием и проявить терпение. Довгалюк не исключил, что ограничения продлятся до конца отопительного сезона.

Вечером 13 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. При атаке не выжили двое человек, пятеро получили ранения различной степени тяжести. В городе частично пропали свет, отопление и водоснабжение.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!