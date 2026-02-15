Рубио провел встречу с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил в социальной сети X.

«Встретился с <...> Зеленским для обсуждения вопросов безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал госсекретарь.

Несколькими часами ранее Рубио на встрече с коллегами из стран G7 подчеркнул, что США настроены на дальнейшее участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь также обсуждал с главами МИД вызовы в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

Накануне Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о прогрессе в урегулировании на Украине, отметив, что круг нерешенных вопросов «сузился», хотя «самые сложные» из них еще требуют решения. Он подтвердил, что новый раунд переговоров состоится 17 февраля. Кроме того, в своей речи Рубио также призвал Европу к единству с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.