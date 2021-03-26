Путин рассказал о смерти своего «очень хорошего знакомого» от COVID-19 в Латвии

Президент России Владимир Путин сообщил, что его близкий знакомый умер от коронавирусной инфекции в Латвии. Об этом он заявил во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который транслировался в YouTube.

Как рассказал глава государства, один его «очень хороший знакомый» и бывший коллега, жил почти всю жизнь в Латвии, где он и заболел COVID-19. «И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет», — отметил Путин.

По его словам, в данной больнице имелся лишь старый рентген, «который не может показать реально уровень поражения легких». Кроме того, как указал Путин, в этом медицинском учреждении не было лекарств.

Российский лидер также рассказал, что его бывшего коллегу предложили вывезти в Москву, «сделали все, чтобы вывезти его», но не получилось.

«Человек умер. Вот это вот уровень организации в том числе здравоохранения», — добавил Путин.

При этом сам Владимир Путин 23 марта сделал первую прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин. Название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными.

Также представитель Кремля отметил, что Путин не вернется к очным встречам до получения второго компонента вакцины, вопрос о возобновлении обычного графика работы российского лидера будет решаться после полного завершения процесса вакцинации.