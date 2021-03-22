Губернатора Пензенской области доставили в один из московских изоляторов

Задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев помещен в один из московских изоляторов временного содержания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Белозерцев доставлен в один из московских ИВС, где будет находиться до суда», — рассказал собеседник агентства.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».

Ранее источник сообщал, что у главы региона при обысках нашли около 500 млн рублей.