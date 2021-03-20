Монахов на Афоне начали прививать от коронавируса
Монахов на Афоне начали прививать от коронавируса, катер береговой охраны доставил 400 доз вакцины Pfizer. Об этом пишет агентство церковных новостей Ромфея.
Первым препарат получил игумен монастыря Эсфигмен, архимандрит Варфоломей, а также монахи из монастырей Иверского, Кутлумушского, Симонопетра.
Вакцинация проходит в центре здоровья в Кариесе, административном центре региона. 19 мая привились 36 монахов и сотрудники монастырей. Следующие прививки будут сделаны 20 и 21 марта.
Как пишет сайт, монахи обрадованы возможностью вакцинироваться. Служители опасаются распространения коронавируса, потому что живут в небольших помещениях и ежедневно взаимодействуют друг с другом. Также многие пожилые монахи имеют сопутствующие заболевания.
Ранее Русская православная церковь назвала число умерших от коронавируса священнослужителей.