Байден выдвинул кандидата на пост главы NASA

Президент США Джо Байден выдвинул бывшего конгрессмена Билла Нельсона на пост руководителя NASA. Об этом пишет РИА «Новости».

«Большинство законопроектов по космосу и науке имеет его вклад… В сенате он был известен как главный сенатор по нашей космической программе», — заявили в Белом доме.

Должность директора NASA должна быть утверждена в Сенате. После выдвижения кандидата должен одобрить профильный комитет Сената, а после пройдет голосование в Палате представителей.

78-летний Билл Нельсон — юрист и политик. Он стал вторым действующим конгрессменом, летавшим в космос. Полет состоялся в 1986 году в составе шестидневной миссии NASA на Шаттле «Колумбия». В настоящий момент Нельсон входит в Консультативный совет NASA.

Ранее специалисты NASA провели успешные испытания центрального блока ракеты для полета к Луне.