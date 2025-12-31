СМИ узнали, зачем Дрисколл ездил на Украину

Министр армии США Дэн Дрисколл в ноябре совершил визит в Киев, чтобы выдвинуть властям Украины ультиматум. Он предупредил, что без согласия украинской стороны на мирную сделку Соединенные Штаты прекратят военную помощь, пишет газета New York Times (NYT).

В публикации говорится, что Дрисколл является доверенным лицом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Теперь последний и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поставили министру задачу: принудить Киев принять мирный план.

Как сообщает издание, Вэнс и Рубио посчитали, что момент для этого был подходящий, поскольку Вооруженные силы России вели наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск), а президент Украины Владимир Зеленский приходил в себя после коррупционного скандала.

По информации NYT, вице-президент и госсекретарь поручили министру дать понять Киеву, что США больше не может позволить себе обеспечивать Украину. Они попросили его донести до украинской стороны, что у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть другие приоритеты для вооружения — в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Кроме того, Дрисколл должен был дать понять Киеву, что без сделки Украине придется продолжать конфликт без поддержки Вашингтона.

Газета также отмечает, что министр смягчил это послание, заявив, что если украинская сторона пойдет на сделку, то США помогут создать сеть физических барьеров и систем вооружения для сдерживания России. Он предупредил, что в какой-то момент поставки помощи Киеву прекратятся как со стороны Соединенных Штатов, так и от Европы.

12 декабря сообщалось, что Дрисколл был отстранен от переговорного процесса по Украине по инициативе шефа Пентагона Пита Хегсета.

Ранее стало известно, что Дрисколл обещал Украине «самую передовую» буферную зону.