На Солнце произошла сильная вспышка

ИКИ: сильная вспышка произошла на Солнце, ей был присвоен балл М7.1

Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, вспышка достигла пика в 16.51 мск. Ей был присвоен балл М7.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. В ИКИ отметили, что с полуночи среды по московскому времени звезда произвела восемь обычных вспышек класса С.

До этого директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) профессор Сергей Язев сообщил, что в 2026 году на фоне общего спада солнечной активности можно ожидать и уменьшения количества дней с магнитными бурями.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

Ранее метеозависимых россиян призвали не переедать во время магнитной бури.