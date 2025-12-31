Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

31 декабря сообщалось, что от калифорнийского города Сьюзанвилл произошло землетрясение магнитудой 5,3. Информация о пострадавших и возможных последствиях не поступала.

В октябре газета The New York Times сообщала, что США могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас (Калифорния) и в зоне субдукции Каскадия.

До этого тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущий производитель полупроводников, объявила об эвакуации сотрудников из ряда зданий в связи с землетрясением магнитудой 7,0, произошедшем у восточного побережья острова.

Ранее жителей Японии призвали готовиться к новым землетрясениям.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542677_rnd_4",
    "video_id": "record::e8d00532-4481-47f2-b365-2fc58ad09a84"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+