В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

31 декабря сообщалось, что от калифорнийского города Сьюзанвилл произошло землетрясение магнитудой 5,3. Информация о пострадавших и возможных последствиях не поступала.

В октябре газета The New York Times сообщала, что США могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас (Калифорния) и в зоне субдукции Каскадия.

До этого тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущий производитель полупроводников, объявила об эвакуации сотрудников из ряда зданий в связи с землетрясением магнитудой 7,0, произошедшем у восточного побережья острова.

Ранее жителей Японии призвали готовиться к новым землетрясениям.