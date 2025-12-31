Глава Духовного собрания мусульман России поздравил жителей страны с Новым годом

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Текст обращения имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Муфтий пожелал россиянам, чтобы новый 2026 год принес в каждую семью благодать.

«Мир Вам, милость и благословение Всевышнего Аллаха! От имени правоверных мусульман России и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим новым 2026 годом! Прошедший год для всего человечества не был легким, он продолжал ставить перед нашим Отечеством новые серьезные испытания, многонациональный российский народ силой своей сплоченности уверенно с ними справляется, с мужеством и героизмом отстаивая свои национальные интересы, защищая мирных людей на наших исторических территориях. Нас объединяет великая сила духовности, нравственности и соработничества, способность к сопереживанию, умение помогать и поддерживать друг друга даже в самые непростые времена», — подчеркнул он.

Крганов уверен, что в следующем году — в Год единства народов России — укрепятся отношения между народами и религиями.

«В наступающий Год единства народов России, несомненно, еще более укрепится уважительное и братское отношение между народами и религиями, утвердится платформа для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия и национальной идентичности в ключе совместного устойчивого развития и безопасности. Новый год — это добрый и светлый светский праздник, который всегда связан с надеждой на лучшее. В суете будней мы часто забываем о простых, но важных вещах: поблагодарить близких, сказать, как любим и дорожим ими, возможно кого-то снисходительно понять и войти в положение. Последние мгновения перед боем курантов — хорошая возможность успеть сказать самые важные, искренние слова и совершить как можно больше добрых дел, которые прежде откладывали», — сказал он.

Муфтий пожелал россиянам благополучия, крепкого здоровья и семейной теплоты.

«Пусть наступающий новый 2026 год будет наполнен еще большими свершениями, процветанием, и милостью Всевышнего станет для всех нас счастливым, успешным, с богатым духовным урожаем и принесет в каждую семью благодать. Желаю всем душевной гармонии, семейной теплоты, крепкого здоровья, счастья, благополучия, больше светлых и радостных моментов и всяческих успехов в реализации намеченных целей во благо и процветание нашего Отечества! И да ниспошлет Всевышний мира и любви в наши сердца, вознаградит нас своим довольством и щедростью!», — заключил он.

Ранее мусульмане России призвали обмениваться подарками в новогодние праздники.