Российский тренер рассказал об агрессии со стороны украинского коллеги

Тренер Сорин рассказал об агрессии со стороны украинского коллеги
Максим Богодвид/РИА Новости

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что столкнулся с агрессивным поведение со стороны украинского коллеги, передает RT.

«Я услышал за спиной русскую речь. Типа, что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл? Поворачиваюсь — вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру. Не стал с ним вступать ни в какую полемику», — сказал Сорин.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее FIS отозвала парковочное разрешение с автомобиля, которым управлял Сорин.
