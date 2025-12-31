Размер шрифта
Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск

ТАСС: следствие объявило продюсера «Ласкового мая» Разина в международный розыск
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следствие объявило в международный розыск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил также Андрея Разина и в международный розыск», — сказал источник.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. При этом не исключается, что данная сумма может вырасти до конца расследования.

30 декабря Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте продюсера «Ласкового мая». Он будет находиться в СИЗО два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания на территории страны.

Ранее сообщалось, что Разин сбежал в США.

