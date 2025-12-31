Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В России сообщили об отсутствии дефицита красной икры на рынке

«Руспродсоюз»: нехватки красной икры на российском рынке нет
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Нехватки красной икры на рынке РФ нет. Об этом рассказал ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Производство лососевой икры за 10 месяцев 2025 года составило 11,1 тыс. тонн против 8,6 тыс. тонн годом ранее. Недостатка продукции сегодня нет», — уточнил он.

До этого стало известно, что одним из лидеров покупательского спроса для подготовки новогоднего стола стала тушка курицы: число покупок этого продукта в декабре 2025 года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Утка же, напротив, утратила популярность: спрос на нее упал на 7%.

16 декабря врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина рассказала, что к традиционным новогодним угощениям, таким как оливье или крабовый салат, можно добавить альтернативные полезные блюда, которые помогут заботиться о здоровье даже в праздничную ночь. Так, к ним относятся винегрет и холодец.

Ранее врач назвал самое токсичное сочетание новогодних блюд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542587_rnd_5",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+