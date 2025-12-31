В России сообщили об отсутствии дефицита красной икры на рынке

Нехватки красной икры на рынке РФ нет. Об этом рассказал ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Производство лососевой икры за 10 месяцев 2025 года составило 11,1 тыс. тонн против 8,6 тыс. тонн годом ранее. Недостатка продукции сегодня нет», — уточнил он.

До этого стало известно, что одним из лидеров покупательского спроса для подготовки новогоднего стола стала тушка курицы: число покупок этого продукта в декабре 2025 года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Утка же, напротив, утратила популярность: спрос на нее упал на 7%.

16 декабря врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина рассказала, что к традиционным новогодним угощениям, таким как оливье или крабовый салат, можно добавить альтернативные полезные блюда, которые помогут заботиться о здоровье даже в праздничную ночь. Так, к ним относятся винегрет и холодец.

