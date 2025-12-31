Размер шрифта
Новости политики

В Европарламенте подняли вопрос об участии Запада в атаке на резиденцию Путина

Евродепутат Картайзер заподозрил Запад в участии в атаке на резиденцию Путина
Михаил Климентьев/РИА Новости

После попытки атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области возникает вопрос, участвовали ли в ее подготовке страны Запада. Об этом РИА Новости заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

Парламентарий отметил, что подобная операция является необдуманным решением, поскольку могла привести к «неблагоприятным для Украины последствиям» как в отношении ее репутации, так и российских военных целей.

«Во-вторых, возникает вопрос, помогало ли Украине какое-либо западное государство или западные структуры в осуществлении подобной операции, например предоставив координаты полета. Ответ на этот вопрос мог бы посеять раздор в лагере союзников Украины», — сказал евродепутат.

31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских дронов на новгородскую резиденцию Владимира Путина. По данным ведомства, в налете участвовал 91 БПЛА, продолжалось нападение 13 часов. Российские силы ПВО успешно отразили атаку, в числе сбитых беспилотников — «Чаклун-В», оснащенный фугасным зарядом весом 6 кг. Украина обвинения в нападении на резиденцию отвергает, а в России уже пообещали Киеву военный ответ и изменение переговорной позиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Евросоюзе отказались верить в атаку Киева на резиденцию Путина.

